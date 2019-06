Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Bank wieder. Von den 32 Experten die die Aktie bewerten, wird sie aktuell nur noch von einem zum Kauf empfohlen. Neil Smith vom Bankhaus Lampe plädiert schon seit 2014 für einen Kauf. Bei den Verkäufen steht Infineon auf dem dritten Platz. Der Konzern peilt die größte Übernahme seiner Geschichte an. Man will den amerikanischen Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen.