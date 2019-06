Der Euro ist am Montag im europäischen Späthandel über die Marke von 1,12 US-Dollar gestiegen. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1206 Dollar.Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA blieben unter den Erwartungen. In der Industrie hat sich die Stimmung im Mai überraschend eingetrübt. Der vom Institute ...

