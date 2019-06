Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 212 Euro belassen. Analyst Adithya Metuku untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Auswirkungen der jüngst weiter eskalierten Handelsspannungen auf den europäischen Halbleiter-Sektor. Anleger sollten kurzfristig mit höheren Schwankungen rechnen, bis es im zweiten Halbjahr womöglich zu einem Deal komme. In kurzfristigen Schwächen sieht er Kaufgelegenheiten./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2019 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-06-03/16:52

ISIN: NL0010273215