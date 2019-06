Beyond Meat ist an der Börse einfach nicht zu stoppen. Am Montag gewinnt die Aktie des Veggie-Konzerns zwei Prozent auf 106 Dollar, was ein neues Rekordhoch bedeutet. Nach dem Burger-Pattie geht Beyond Meat nun mit dem nächsten potenziellen Verkaufsschlager an den Start: Ersatz-Wurst für Grill und Pfanne.

