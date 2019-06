Die RIB Software, Hersteller von Software für die Bauindustrie, ist am Montag eine der schwächsten Aktien am deutschen Aktienmarkt. Auch die Erholung am Nachmittag geht am Tech-Wert nahezu spurlos vorüber. Offensichtlich setzt sich der Eindruck durch, dass ein KGV von über 30 für 2020 zu viel ist. Auf Sicht von einigen Wochen könnte sich ein Faktor-Zertifikat lohnen.

