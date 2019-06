Top und Flop: Firmenchef Markus Braun hat mit seinem Tweet den Wirecard-Kurs wieder angeschoben, Infineon hingegen fällt rund 10 Prozent zum Wochenstart. Was dahinter steckt, wie die Derivateanleger bei Wirecard reagieren und welchen Themen sonst noch Aufmerksamkeit ernten verrät Cornelia Frey in der Börse am Abend.