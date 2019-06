BERLIN (AFP)--Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist zu einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Paris gereist. Bei der geplanten Unterredung am Abend solle es um europapolitische Fragen gehen, teilte eine Parteisprecherin am Montag in Berlin. Genauere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Thema dürften die anstehenden Neubesetzungen von EU-Spitzenposten sein. Kramp-Karrenbauer dringt darauf, das der Spitzenkandidat der konservativen EVP, der CSU-Politiker Manfred Weber, nächster Chef der EU-Kommission wird. Dafür erhielt Weber am Montag noch einmal die Rückendeckung des CDU-Vorstands. Macron allerdings gilt als Gegner einer Berufung Webers zum Nachfolger von Jean-Claude Juncker an der Kommissionsspitze.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2019 10:48 ET (14:48 GMT)