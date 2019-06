Erdwärmesonden-Anlagen und die dazugehörenden Wärmepumpen (WP) sind oft unnötig teuer und energetisch ineffizient. Überdimensionierungen von 100?% sind bei größeren Anlagen keine Seltenheit, besonders wenn die Gebäudetechnik mittels vorgegebener Standardverfahren wie DIN 12831, VDI 2078 und DIN V18599 berechnet wird. Diese Vorgehensweise führt zu maximalen Werten für die Auslegung von Wärmepumpen und Erdwärmesonden (EWS) mit fatalen Auswirkungen auf ihre Wirtschaftlichkeit und damit auch auf die Akzeptanz von Erdwärmeanlagen, so der Tenor auf dem Fachkongress »Oberflächennahe Geothermie«, der im Rahmen der Geotherm in Offenburg stattfand. Auch der Gesamtprozess EWS-/WP-Planung müsse auf den Prüfstand, denn die Beschaffung und das Zusammenführen geologischer und hydrogeologischer Daten sowie das Genehmigungsprozedere seien extrem aufwendig, oft lückenhaft und damit teuer.

So gut wie nicht erfasst werden in den meisten der existierenden Auslegungsprogramme die Wechselwirkung geothermischer Anlagen untereinander. Auch die Folgenabschätzung von zu hohen Entzugsleistungen bei einem Verzicht auf Regeneration des Erdreichs sowie die Interaktion von EWS-Feldern mit Stadtquartieren und Versorgungsnetzen werde nur in Ausnahmen berücksichtigt. Aus der Schweiz kommt die Nachricht, dass die oberflächennahe Geothermie bei enger bzw. verdichteter Bebauung und einer Häufung von Erdwärmesonden-Anlagen ab einer bestimmten Bedarfsdichte nicht mehr sinnvoll ist und der Fernwärmeversorgung vorbehalten sein sollte. Ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Effizienz von Erdwärme nutzenden Anlagen ist neben dem Know-how-Aufbau bei Erstellern und Planern das Anlagenmonitoring, das nach Meinung der Protagonisten von erdgekoppelten Wärmepumpen in jeder Anlage standardmäßig eingesetzt sein sollte.

Gebäudesimulation senkt Investitionskosten

Eine der überzeugendsten Präsentationen über die Berechnung von Erdwärmesondenfeldern für Wohnanlagen mittels Gebäudesimulation lieferten die Referenten Andreas Lahme, Alware GmbH, Braunschweig, und Dr. David Kuntz, Tewag GmbH, Starzach-Felldorf. Am Beispiel einer Wohnsiedlung mit 20 Häusern, 8500?m2 Wohnfläche für etwa 180 Personen, führten die Referenten den Nachweis, dass durch eine Gebäudesimulation der Liegenschaft nicht nur der Raumkomfort verbessert, sondern auch Investitionskosten in erheblichem Maße eingespart werden können. Vergleichende Berechnungen nach Norm-Heizlast ohne sommerliche Kühlung (Fall 1), mittels Gebäudesimulation mit passiver Kühlung (Fall 2) sowie einer Optimierung der Energiekonzept-Simulation (Fall 3) ergeben folgende Situation:

In Fall 1 ergeben sich aus der Berechnung des Erdsondenfelds etwa 10.800 Sondenmeter (Sm) und eine Wärmepumpenleistung mit 380?kW. Da im Sommer nicht gekühlt werde, müssten überhöhte Raumtemperaturen einkalkuliert werden.

In Fall 2 zeigte das Ergebnis der Gebäudesimulation, dass die Heizanforderungen reduziert werden können. Durch die passive Kühlung wird das Erdsondenfeld regeneriert und gleichzeitig der sommerliche Raumkomfort sichergestellt. Wegen der minimierten Heizanforderung und der passiven Kühlung ergibt sich ein Erdsondenfeld von 7200?Sm. Für die Leistung der Wärmepumpe reichen 200?kW.

Fall 3 entspricht Auslegungsfall zwei, jedoch mit einer zusätzlichen Regeneration der Erdwärmesonden mittels kostengünstiger thermischer Solarkollektoren. Dadurch kann das Erdsondenfeld auf 4200 Sm verkleinert werden; die Leistung der Wärmepumpe bleibt bei 200?kW. Vorteil von Fall 3 ist nicht nur eine höhere Wirtschaftlichkeit durch die Einsparung von Sondenmetern und damit auch eine größere Marktakzeptanz, sondern auch ein schonenderer Umgang mit der endlichen Ressource Erdwärme. Das heißt, die Umgebungstemperatur der Erdwärmesonden ist laut Simulation auch nach 50 Jahren noch stabil.

Nicht jeder Planer wird von dieser Vorgehensweise begeistert sein, denn ein Verzicht auf unnötige Sicherheitszuschläge und damit einem geringeren Materialeinsatz bedeuten in der Regel auch weniger Honorar. »Diese Art der Berechnung erfordert bei den Planern ein Umdenken«, so das Fazit der beiden Referenten, und weiter: »Der Nachfolger von Effizienz heißt Suffizienz.« (Bild 1)

Planungssicherheit mit geothermischen Informationssystem

Die Auslegung, Bewertung und Genehmigung geothermischer Anlagen gilt in Fachkreisen aufgrund der Komplexität und der langen Betrachtungszeiträume als zeitraubend und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Vielfach liegt der Fokus nur auf der singulären Anlage und die Wechselwirkungen mit anderen geothermischen Anlagen werden entweder ausgeblendet oder nur stark vereinfacht in einem Nachweis abgebildet. Dynamische Betrachtungen der Kopplung von Gebäuden mit dem Untergrund sowie die Interaktion von Erdwärmesonden in Stadtquartieren und Versorgungsnetzen sind eher die Ausnahme. Auch die Wechselwirkungen von Erdwärmesonden zu anderen geothermischen Anlagen werden meist nur unzureichend ermittelt.

Das Verbundvorhaben GeTIS, Geothermisches Informationssystem zur Bemessung, Modellierung, Bewertung und Genehmigung vernetzter geothermischer Anlagen (Fördergeber: BMWi:/Projektträger Jülich, FKZ:03ET1357A) ist dazu angelegt, als offenes Web-Geoportal die Planung und Realisierung von oberflächennahen Geothermieanlagen signifikant zu vereinfachen, den Planungsprozess zu beschleunigen und die Ergebnisse zu vereinen.

Sebastian Weck-Ponten, RWTH Aachen, Lehrstuhl für Energieeffizientes Bauen, sieht in der zentralen Datenbereitstellung des GeTIS-Systems ein entscheidendes Tool für die Zielgruppen Behörden, Fachplaner und interessierte Privatpersonen, Investitionen in geothermische Anlagen durch eine hohe Vorhersage- und Planungsgenauigkeit abzusichern.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bietet GeTIS den Nutzern folgende Daten an:

topographische und historische Karten

Bebauungspläne

digitale Orthophotos

ALKIS-Daten (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)

ZENSUS-Daten (insbesondere Gebäudebaujahr, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, LANUV)

3D-Gebäudemodelle (CityGML)

Wärmepumpendaten

Randbedingungen aus Normen und Richtlinien (Wärmepumpen. TWW-Berechnung, etc.)

geologische Karten, z.B. geothermische Ergiebigkeit (Geologischer Dienst NRW)

geologischer Schichtenaufbau (3D)

digitale Geländemodelle (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, BKG)

NRW-weite Grundwassergleiche und Flurabstände (LANUV)

Grundwasserdaten ...

