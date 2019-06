Die Europawahlen haben gezeigt: Der Klimaschutz ist nicht nur bei der jungen Bevölkerung (Stichwort: "Fridays for Future") das Thema Nummer Eins, sondern jetzt auch bei den Wählern angekommen. Die Grünen sind europaweit auf einem Höhenflug. In Deutschland verdrängt die Partei nach den großen Zugewinnen bei der Europawahl laut einer Forsa-Umfrage erstmals die Union als stärkste Kraft. Sie kommen demnach auf 27 Prozent, CDU und CSU verlieren zwei Punkte auf 26 Prozent und die SPD kommt sogar nur noch auf zwölf Prozent. In der Presse wird mit Robert Habeck sogar schon über den ersten möglichen Kanzler ...

