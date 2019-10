Der vorgestellte ETF bietet Investoren ein Engagement am europäischen Markt für grüne Anleihen und investiert mindestens 70 Prozent des Nettoinventarwerts in diese. Die restlichen 30 Prozent werden in klimagerechte Anleihen investiert, die keine offizielle Zertifizierung aufweisen.

