SEVEN PRINCIPLES AG: schließt das 1. Quartal 2019 mit leichtem Verlust ab und senkt Erwartungen für das Geschäftsjahr 2019 DGAP-Ad-hoc: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Sonstiges SEVEN PRINCIPLES AG: schließt das 1. Quartal 2019 mit leichtem Verlust ab und senkt Erwartungen für das Geschäftsjahr 2019 03.06.2019 / 17:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SEVEN PRINCIPLES AG schließt das 1. Quartal 2019 mit leichtem Verlust ab und senkt Erwartungen für das Geschäftsjahr 2019 - Leichte Verluste im 1. Quartal 2019 - Maßnahmen sind eingeleitet - Moderate Geschäftsentwicklung für 2019 erwartet Köln, 3. Juni 2019. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) hat das 1. Quartal 2019 mit einem leichten Verlust abgeschlossen. Wesentliche Ursachen waren unerwartete Schwankungen der Nachfrage und daraus resultierende Auslastungsschwächen. Es wird erwartet, dass sich diese Nachfrageschwankungen auch in nächster Zeit fortsetzen werden. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation, darunter auch zur Kapazitätsanpassung, werden derzeit geprüft, schrittweise verabschiedet und umgesetzt. Aufgrund dieser Entwicklung erwartet SEVEN PRINCIPLES AG nunmehr moderate Verluste für das Gesamtjahr. Pressekontakt: SEVEN PRINCIPLES AG Barbara Faber Telefon: 0221-92007-0 ir@7p-group.com Disclaimer Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 03.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SEVEN PRINCIPLES AG Erna-Scheffler-Str. 1a 51103 Köln Deutschland Telefon: 0221/ 92 00 7-0 Fax: - E-Mail: info@7p-group.com Internet: www.7p-group.com ISIN: DE000A2AAA75 WKN: A2AAA7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 818657 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818657 03.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A2AAA75 AXC0261 2019-06-03/17:20