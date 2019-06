Mawson Resources Limited: 275-m-Step-out-Bohrung auf Palokas, Finnland, trifft auf 15,2 m mit 8,5 g/t Goldäquivalent DGAP-News: Mawson Resources Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update Mawson Resources Limited: 275-m-Step-out-Bohrung auf Palokas, Finnland, trifft auf 15,2 m mit 8,5 g/t Goldäquivalent 03.06.2019 / 17:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vancouver, Kanada. 3. Juni 2019 - Mawson Resources Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) meldet Gold-Kobalt-Ergebnisse aus 2 Bohrungen im Prospektionsgebiet Palokas. Das Prospektionsgebiet Palokas ist Teil des sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Projekts Rajapalot in Nord-Finnland. Die vollständigen Analyseergebnisse aus 14 Bohrungen des 44 Bohrungen umfassenden Winterbohrprogramms stehen noch aus. Einer der bedeutendsten Fortschritte auf dem Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in diesem Jahr wurde mit Bohrung PAL0194 erzielt. Sie durchteufte 15,2 m mit 8,5 g/t Goldäquivalent ("AuÄq"), 4,3 g/t Gold ("Au") und 2.566 ppm Kobalt ("Co") ab 418,7 m Tiefe (Abbildungen 1 bis 4) und wurde auf Palokas 275 m in Fallrichtung von der früher bekannt gegebenen hochgradigen Gold-Kobalt-Vererzung niedergebracht. Der Abschnitt, in dem sowohl Freigold als auch Kobaltglanz im Bohrkern beobachtet wurden, befindet sich in Fallrichtung ungefähr 425 m unter der Oberfläche. Die am nächsten gelegene frühere hochgradige Bohrung (PAL0030: 10,0 m mit 10,8 g/t AuÄq, 9,9 g/t Au und 562 ppm Co ab 110,2 m Tiefe) liegt ab der Oberfläche ungefähr 150 m in Fallrichtung. Die Ergebnisse dieser Bohrung verdreifachen effektiv den potenziellen hochgradigen Gold-Kobalt-Vererzungstrend auf Palokas und er verbleit offen zur Tiefe und nach Norden. Diese Ergebnisse zeigen das große Potenzial für eine beachtliche Erweiterung der bekannten Ressourcen auf Palokas. Ebenfalls erwähnenswert ist der hohe Kobaltgehalt in Bohrung PAL0194 verglichen mit anderen Bohrungen auf der Liegenschaft. Der Abschnitt mit den höchsten Gehalten in PAL0194 zeigte 1 m mit 23,6 g/t Au und 1,5 % Co (47,7 g/t AuÄq). Das Projekt Rajapalot ist eine signifikante und strategische Gold-Kobalt-Ressource für Finnland. Die erste Ressourcenschätzung positioniert sie nach Gehalt und enthaltenen Ressourcen als eine von Finnlands drei aktuellen Top-Goldressourcen und als eine in einer kleinen Gruppe von Kobaltressourcen, die innerhalb von Europa gemäß der NI 43-101 Richtlinien ausgewiesen wurden. Herr Michael Hudson, Chairman und CEO sagte: "Das Bohrprogramm 2019 ist jetzt in mehreren Prospektionsgebieten erfolgreich. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis, das Palokas' hochgradiges Potenzial verdreifacht. Die Bohrung PAL0194 durchteufte 15,2 Meter mit 8,5 g/t AuÄq. Sie wurde als eine Step-out-Bohrung 275 m unter der hochgradigen Vererzung niedergebracht. Das Anvisieren dieser großen Step-Outs ist ein Verdienst unseres technischen Teams und wurde mittels einer sorgfältigen Analyse der Au-Co-Gehaltsverteilung in Kombination mit geophysikalischen leitfähigen Horizonten entwickelt, um die Bedeutung der Kenntnisse hervorzuheben, die man während der letzten beiden Bohrkampagnen im Projektgebiet Rajapalot gewonnen hatte. Die hochgradige Zone Palokas bleibt von PAL0194 gegen und in Fallrichtung offen und liegt nördlich des leitfähigen Trends." Alle Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen. PAL0194 validiert die Bohrzielerfassungsmethode des Unternehmens und bestätigt die signifikanten linearen abtauchenden Ausläufer auf Palokas, die mittels der modellierten bodengestützten elektromagnetischen leitfähigen Horizonte ("TEM") interpretiert werden. PAL0194 verdreifacht effektiv das Potenzial für eine hochgradige Vererzung auf Palokas aufgrund des Erzfalls, der gegen und in Fallrichtung sowie nach Norden offen ist, wo die Grenzen des leitfähigen Körpers noch nicht überprüft wurden. Weitere hochgradige Abschnitte innerhalb des Erzfalls auf Palokas schließen ein: PRAJ0009 (30,8 m mit 7,9 g/t AuÄq, 7,1 g/t Au und 525 ppm Co ab 2,5 m Tiefe) und PAL0027 (21,3 m mit 6,2 g/t AuÄq, 5,4 g/t Au und 482 ppm Co ab 27,5 m). Weitere Bohrungen auf dem linearen hochgradigen Trend auf Palokas sind notwendig, aber die Ähnlichkeiten mit dem linearen Trend im Prospektionsgebiet Raja, 1,4 km SSO des Prospektionsgebietes Palokas, sind ohne Weiteres erkennbar. Fächerbohrungen über das Abtauchen der Au-Co-Vererzung im Prospektionsgebiet Raja waren der Schlüssel zum erfolgreichen Anvisieren der hochgradigen Au-Co-Vererzung. Im Laufe der Wintersaison brachte Mawson 44 Bohrungen (PAL0159-PAL0201D1) mit einer Gesamtlänge von 15.059 m nieder (zwei kurze Bohrungen wurden aufgegeben, eine Bohrung wurde abgelenkt). Die Ergebnisse aus 2 Bohrungen im Prospektionsgebiet Palokas werden in dieser Pressemitteilung veröffentlicht (PAL0194, 200; Tabellen 1 - 4). Die vollständigen Analyseergebnisse aus 14 Bohrungen stehen noch aus. Diese Bohrungen wurden von den Ressourcengebieten überwiegend in Fallrichtung niedergebracht einschließlich PAL0191 (Raja), PAL0194 (Palokas) und PAL0198 (South Palokas), wo sulfidische (magnetkiesreiche) Abschnitte mit Freigold ermutigend sind. Die Vererzung auf Palokas enthält reichlich Magnetkies in einer magnesium- und eisenreichen Silikatmatrix. Das Gold kommt in Form von Freigold vor, am häufigsten an den Rändern der Sulfide. In den Zonen mit hohem Kobaltgehalt überwiegt das Mineral Kobaltglanz. Der Magnetkies ist stark vernetzt, um einen starken leitfähigen Horizont auszubilden, der ungefähr das 6-fache des im Prospektionsgebiet Raja gemessenen leitfähigen Horizonts entspricht. Das bodengestützte Modell des TEM-Horizonts erstreckt sich über 650 m in Fallrichtung und wird nur durch die Lage der Erdschleifenanordnung begrenzt. Anzeichen im Bohrkern für die Nähe der Vererzung ("Near Hit") sind reduzierte sulfidische Gesteine und Silikatminerale, die reich an Eisen und Magnesium sind. Die nächsttiefere Bohrung (PAL0200), die hier bekannt gegeben wird, traf das gewünschte Ziel nicht und wird als "Near-Hit" angesehen, da diese Bohrung stark alterierte und sulfidische (bis zu 2 Gew .-% S) Gesteine durchteufte: 1,0 m mit 0,6 g / t AuÄq, 0,1 g/t Au und 298 ppm Co ab 466,4 m Tiefe. Es sind Bohrungen im Norden dieses Standorts im hochgradigen Trend erforderlich. Die Prospektionsgebiete Palokas und South Palokas scheinen in der Tiefe netzartig verzweigt zu sein und sind jetzt horizontal weniger als 350 Meter voneinander entfernt. Mawson wird die Ergebnisse weiterhin für jedes einzelne Prospektionsgebiet veröffentlichen, sobald die Analysedaten zur Verfügung stehen. Technischer und ökologischer Hintergrund Das für die Ressourcenschätzung und in dieser Pressemitteilung verwendete Goldäquivalent ("AuÄq") wurde mittels folgender Formel berechnet: AuÄq g/t = Au g/t + (Co ppm/608) bei angenommenen Preisen für Kobalt von 30 USD/Pfund und für Gold von 1.250 USD/Unze. AuÄq variiert mit den Preisen für Gold und Kobalt. Für beide Rohstoffe wurde ein langfristiger Preispunkt ausgewählt, um die Einheitlichkeit der Berichterstattung einzelner Bohrungen gegenüber der Ressource, datiert Dezember 2018, beizubehalten. Die Spotpreise für Gold und Kobalt liegen zurzeit bei 1.280 USD/Unze bzw. 16 USD/Pfund. Unter Annahme einer vorherrschenden schichtgebundenen Kontrolle wird die wahre Mächtigkeit des vererzten Abschnitts auf ungefähr 90% der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Doppelproben zur Qualitätskontrolle für alle Bohrungen zeigten eine gute Reproduzierbarkeit der Goldanalysen. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold oder 304 ppm Co über einen 2 m langen Bereich berichtet, außer wenn anders angegeben. Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewandt. Für das Bohrprogramm wurden vier Kernbohrgeräte (K3 u. K8) von Arctic Drilling Company OY ("ADC"), ein Bohrgerät von MK Core Drilling OY ("MK") und ein Bohrgerät von KATI OY ("KATI") und verwendet, alle mit Wasserrückführung und Systemen zum Auffangen des Bohrkleins. Der Bohrkerndurchmesser beträgt NQ2 (50,7mm). Die Kernausbringung war ausgezeichnet und im frischen Gestein lag sie im Durchschnitt bei fast 100 %. Nach Fotografieren und Protokollieren in Mawsons Einrichtungen in Rovaniemi wurden Kernlängen von durchschnittlich 1m für vererzte Proben und von 2m für unhaltige Proben in den Einrichtungen des Geological Survey of Finland (GTK) in Rovaniemi, Finnland, in zwei Hälften zersägt. Die verbleibende Hälfte wird für Verifizierungs- und Referenzzwecke aufbewahrt. Die Analyseproben wurden von Mitarbeitern Mawsons oder kommerziellem Transport von der Entnahmestelle zur Analyse zu den Labors der CRS Minlab Oy in Kempele, Finnland transportiert. In Kempele wurden die Proben aufbereitet und auf Gold analysiert mittels der PAL1000-Technik, was das Zermahlen der Probe in Stahlbehältern mit Schleifmaterial in Gegenwart von Zyanid einschließt. Anschließend wird der Goldgehalt in Lösung mittels eines AAS-Geräts bestimmt. Multi-Elementanalysen einschließlich Kobalt werden mittels des ICP-MS-Verfahrens (IMS-230) von MS Analytical durchgeführt. Die Proben dafür stammen direkt aus den Labors der CRS Minlab Oy. Das Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm von Mawson umfasst die systematische Zugabe von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, die Duplizierung der Proben durch Vierteln der Bohrkerne und Leerproben zu dem interpretierten vererzten Gestein. Ferner fügt CRS Leerproben und Standards in das Analyseverfahren ein. Die qualifizierte Person für Mawsons finnische Projekte, Dr. Nick Cook President von Mawson und Mitglied des Australasian Institute of Mining Metallurgy, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert. NI 43-101 konformer technischer Bericht: Am 19. Dezember 2018 reichte Mawson einen unabhängigen mit National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht (der "NI 43-101 technische Bericht") für die Mineralressourcenschätzung in den Prospektionsgebieten Raja und Palokas des sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Projekts Rajapalot, Finnland, ein (der "NI 43-101 technische Bericht'). Dieser Bericht dient zur Unterstützung der am 17. Dezember 2018 veröffentlichten Pressemitteilung. Der NI 43-101 technische Bericht wurde von Herrn Rod Webster von AMC Consultants Pty Ltd ("AMC") aus Melbourne, Australien und Dr. Kurt Simon Forrester von Arn Perspective in Surrey, England, genehmigt. Herr Webster und Dr. Forrester sind gemäß National Instrument 43-101 "qualifizierte Personen". Den NI 43-101 technischen Bericht finden Sie auf der Webseite des Unternehmens www.mawsonresources.com oder unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR www.sedar.com. Über Mawson Resources Limited Mawson Resources Limited ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf der Ressourcenerweiterung des hochgradigen Gold-Kobalt-Projekts Rajapalot in Finnland. Mawson hat sich als ein führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert. Rajapalot ist eine signifikante und strategische Gold-Kobalt-Ressource für Finnland. Die erste Ressourcenschätzung positioniert sie nach Gehalt und enthaltenen Unzen als eine von Finnlands drei aktuellen Top-Goldressourcen und als eine in einer kleinen Gruppe von Kobaltressourcen, die innerhalb von Europa gemäß der NI 43-101 Richtlinien ausgewiesen wurden. Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte des Prospektionsgebietes Palokas mit Bohrergebnissen, Umriss der NI 43-101 Ressource (Blöcke über 2 g/t Au), modellierten TEM-Horizonten über einem Lidar-Hintergrund. Für detailliertere Lageinformationen siehe Pressemitteilung vom 23. April 2019. Beachten Sie, dass Abbildung 3 eine Draufsicht auf die nach Nordwesten einfallende Fläche der TEM-Leiter ist. Abbildung 2 zeigt: Längsschnitt des Prospektionsgebietes Palokas mit umfangreichem Gebiet (Schraffur), das durch zukünftige Bohrprogramme überprüft wird. Die Blickrichtung ist nach 063 Grad. Die Blöcke innerhalb der bestehenden Ressourcen sind zusammen mit den modellierten TEM-Horizonten zu sehen. Siehe Abbildung 1 für Lage der Sektion in Draufsicht. Abbildung 3 zeigt: konturierte Projektion der Abschnitte (Gehalt - Mächtigkeit) hinsichtlich Goldäquivalent auf einer nach Nordwesten abtauchenden Fläche (d. h. Blick von Nordwesten nach Südosten in Fallrichtung in einem Winkel von 60 Grad). Beachten Sie, dass das große schraffierte Gebiet in dieser Projektion, den Bereich nördlich (links) und in nordwestlicher Fallrichtung mit nur einer einzigen Bohrung zeigt. Die TEM-Leiter wurden zur Vereinfachung entfernt, liegen aber innerhalb der Oberfläche dieser Abbildung. Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Informationen über Bohransatzpunkte der Winterbohrungen 2019 auf dem Projekt Rajapalot (finnisches Gitter, Projektion KKJ3). Tabelle 2 zeigt: Bessere Abschnitte aus Winterbohrprogramm 2019 Die Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold über einen 2 m langen unteren Bereich berichtet, außer wo durch ** hervorgehoben. Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewandt. Tabelle 3 zeigt: Individuelle Analysedaten aus wichtigen Bohrungen in dieser Pressemitteilung. Tabelle 4 zeigt: Zusammenstellung der Bohrabschnitte aus Palokas mit über 25 g/t*Meter (AuÄq). 