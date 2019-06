Inmitten der US-Handelskonflikte mit China und Mexiko verlässt ein hochrangiger Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump das Weiße Haus. "Kevin Hassett, der so großartige Arbeit für mich und die Regierung geleistet hat, wird bald gehen", schrieb Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei Twitter, ohne einen Grund für den Abgang des Wirtschaftsberaters zu nennen.

Hassett ist seit September 2017 Vorsitzender des Rates der Wirtschaftsberater des Präsidenten. Trump kündigte an, nach seiner Rückkehr in die USA einen Nachfolger zu ernennen. Der US-Präsident begann am Montag seinen Staatsbesuch in Großbritannien.

Hassett sagte der "Washington Post", sein Abgang habe nichts mit den Handelskonflikten zu tun. Dem Sender CNN sagte er am Montag, es sei üblich, dass der Ratsvorsitzende den Posten nach zwei Jahren verlasse. Der Rat selber werde weiterhin gut funktionieren.

Hassett äußerte seine Hoffnung, dass im Handelskonflikt mit China eine Lösung gefunden werden könne. Mit Blick auf Mexiko sagte er, sollten die US-Sonderzölle wie geplant verhängt werden, wäre das "viel schädlicher für die mexikanische Wirtschaft als für die US-Wirtschaft".

Mit Hassett verlässt ein weiterer hochrangiger Amtsträger seinen Posten im Weißen Haus. Allein in diesem Jahr hatten der stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein, die Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen und der Stabschef im Verteidigungsministerium, Kevin Sweeney, ihre Ämter abgegeben./hl/DP/fba

AXC0265 2019-06-03/17:24