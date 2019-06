In Kombination mit Kunden, die umweltfreundliche Rohre anbieten, reduziert Velox mit seinem digitalen DTS den ökologischen Fußabdruck weiter

MÜNCHEN, Deutschland, June 03, 2019, der weltweit einzige Digitaldekorateur mit einer Massenproduktion von DTS-Verpackungenermöglicht einen umweltfreundlicheren Dekorationsprozess, und Markeninhaber können dank der Vielseitigkeit der Substrate, die Behälter aus nachwachsenden Materialien umfassen, die innovativsten grünen Verpackungslösungen zur Verfügung haben. Vertreter von Velox werden am 5. und 6. Juni bei der Fachmesse CosmeticBusiness im MOC, München, vertreten sein, um ihre verbesserte Nachhaltigkeitstechnologie für Dekorationen in Halle 4 an Stand Nummer C05 vorzustellen.



Die DTS-Tintenstrahl-Technologie von Velox, bestehend aus einer speziellen Systemarchitektur und einzigartig formulierten Farben, bietet einen hochwertigen Druck auf jedem Behältermaterial und jeder Beschichtung. Zu diesen Materialien gehören die kürzlich eingeführten Post-Consumer Recycledangeboten werden. Dieses Unternehmen wird auf der CosmeticBusiness in Halle 2 an Stand Nummer B19 ausstellen.

Zu den Nachhaltigkeitsvorteilen der Velox-Technologie für die digitale Massenproduktion gehören:

Reduzierung von Substrat und chemischen Abfällen durch die Eliminierung von Abfällen, die normalerweise bei der Einstellung entstehen, sowie des Bedarfs an Platten, Bildschirmen, Decken, Chemikalien und Spotfarben.

Reduzierung des Energieverbrauchs, der Speicherung, der chemischen Handlinggeräte und der Stillstandszeiten durch die Erhöhung der Kapazität und der Effizienz bestehender Produktionslinien.

Ermöglichung einer Produktion auf Abruf, um den Lagerbestand zu reduzieren und Überproduktion zu vermeiden. Das vereinfacht die Lieferkette, da es den Transport- und Logistiklagerbedarf reduziert, die Planung verbessert, die Markteinführungszeit verkürzt und den Endabfall drastisch reduziert.

Einsparung von Etikettensubstraten, Klebstoffen und Logistik durch direkte Dekoration statt Etiketten, Sekundäretiketten oder Hüllen.

Das digitale Dekorationssystem Velox stellt einen Ersatz für den herkömmlichen DTS-Druck dar; es ermöglicht sowohl großvolumige als auch geringfügige Auflagen mit überlegener Qualität zu einem erschwinglichen Preis. Es bietet Konvertern eine volle Druckgeschwindigkeit für Produktionslinien von bis zu 250 Behältern pro Minute bei hoher Qualität und 14 gleichzeitig genutzten Farben und Verzierungen - einschließlich fotorealistischer Bilder und taktiler Prägungen - als Rundum-Dekorationen ohne Nähte, Lücken oder Überlappungen - sowie Tube-to-Cap-Druck.

Ofer Nir, Vice President Marketing & Business Development, Velox, sagte: "Da Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit für Markeninhaber zu einer immer höheren Priorität werden, suchen sie aktiv nach Unternehmen, die nachhaltige Verpackungslösungen nutzen. Die digitale DTS-Technologie von Velox reagiert darauf in der gesamten Lieferkette und bietet Konvertern die erste digitale DTS-Lösung für die Massenproduktion an, die es den Markeninhabern ermöglicht, ihre Geschäftsziele zu erreichen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte zu reduzieren."

Über Velox

Velox entwickelt und produziert hochwertige, passgenaue Dekorationslösungen für die Industrie, die starre Behälter herstellt. Seine proprietäre DTS-Inkjet-Technologie, die auf einzigartig formulierten Tinten und einer dedizierten Ablagearchitektur basiert, führt einen völlig neuen Ansatz im Digitaldruck ein, der höchstwahrscheinlich den Markt für Verpackungsdekorationen verändern wird. Der industriell nutzbare, digitale Dekorator von Velox bietet bei voller Produktionsgeschwindigkeit eine überlegene Dekorqualität und Fähigkeiten, die die Vorteile analoger Drucklösungen übertreffen und gleichzeitig einen effizienteren und flexibleren Produktionsprozess sowie Kosteneinsparungen bei den Gesamtbetriebskostenoder besuchen Sie @Velox_DigiPrint auf Twitter .



