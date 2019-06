Bonn (ots) - Wie wird es jetzt weitergehen? Nach dem historisch schlechten Europawahlergebnis der SPD und wiederholten Rücktrittsforderungen hat Andrea Nahles als Partei- und Fraktionschefin hingeschmissen und das viel früher als so mancher erwartet hatte. Bei der Suche der Sozialdemokraten nach neuen Köpfen für Fraktion und Partei geht es jetzt womöglich nicht mehr nur um die Besetzung von Posten, sondern schlicht um das Überleben der Partei. Nicht umsonst sprechen viele von einer existenziellen Krise der SPD. Was bedeutet das für den Fortbestand der Großen Koalition? Was wären Alternativen nach einem möglichen "Aus" der GroKo? Wer sollte den Posten des Partei- und Fraktionsvorsitzes der SPD übernehmen? Wie kann die SPD die Krise überwinden?



Anke Plättner diskutiert mit:



Carsten Linnemann, Bundesvorsitzender Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MdB,CDU/CSU) Yannick Haan, Publizist (SPD) Martin Florack, Politikwissenschaftler, Universität Duisburg-Essen Ferdos Forudastan, Süddeutsche Zeitung



