NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im Mai langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,5 von 52,6 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,6 ermittelt worden. Der Mai sei für US-Hersteller der härteste Monat seit fast zehn Jahren gewesen, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

"Während weithin berichtet wurde, dass Zölle die Nachfrage und die Kosten in die Höhe getrieben haben, berichteten sowohl die Produzenten als auch ihre Lieferanten oft davon, dass sie die Verkaufspreise angesichts einer schwachen Nachfrage niedriger halten mussten. Auch wenn das für die Inflation ein gutes Zeichen ist, werden die Gewinnmargen dadurch deutlich unter Druck gesetzt."

June 03, 2019

