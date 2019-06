Von Thomas Rossmann

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat der Schweizer Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet und sich damit etwas besser als die übrigen europäischen Börsen entwickelt. Gestützt wurde der SMI dabei neben den defensiven Index-Schwergewichten vor allem vom deutlichen Plus der Lonza-Aktie, die um 3,9 Prozent zulegte. Das Unternehmen will den Bereich Specialty Ingredients ausgliedern. Dies sorgte für eine erhöhte Fantasie der Investoren hinsichtlich eines möglichen Verkaufs oder Börsengangs.

Übergeordnet blieben allerdings die politischen Entwicklungen im Fokus. Neben dem weiterhin ungelösten Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es nun auch wieder Spannungen mit Mexiko. Hintergrund ist die Androhung von Strafzöllen gegen mexikanische Importe als Druckmittel in der Migrationsfrage. Eigentlich hatten Händler Zölle gegen mexikanische Importe nicht mehr auf dem Radar, weil es zuvor ein Handelsabkommen mit dem südlichen Nachbarn der USA gegeben hatte. "Das ist ein echter Game-Changer", so ein Händler.

Der SMI erhöhte sich um 0,8 Prozent auf 9.603 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 51,93 (zuvor: 51,57) Millionen Aktien.

Weit oben auf dem Gewinner-Tableau rangierten auch die Aktien der defensiven Index-Schwergewichte. Hier gewannen Nestle 1,9 Prozent, Roche legten um 0,4 Prozent zu und Novartis verzeichneten einen Aufschlag von 1,6 Prozent.

Mit Abgaben zeigten sich gegen den Markttrend die Bankenwerte. Die Aktien der UBS verloren 1,5 Prozent, für Credit Suisse ging es um 1,0 Prozent nach unten. Händler verwiesen auf die weiter sinkenden Renditen, die das Geschäft der Banken erschwerten. Der europäische Bankensektor verlor 0,5 Prozent. Für die AMS-Aktie ging es mit den anhaltenden China-Sorgen um 2,3 Prozent nach unten.

