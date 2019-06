Das biopharmazeutisches Unternehmen Aimmune Therapeutics, Inc. (Nasdaq: AIMT) entwickelt orale Therapien für die Behandlung von lebensbedrohlichen Lebensmittelallergien. Heute präsentierte das Unternehmen die Topline-Ergebnisse der europäischen Phase-3-Zulassungsstudie ARTEMIS, die nach einer früheren Mitteilung ihren primären Endpunkt erreicht hat. Die Studie belegt die Wirksamkeit und Sicherheit von AR101 bei der Behandlungen von Kindern und Jugendlichen mit Erdnussallergie nach sechs Monaten der Dosiseskalation und einer dreimonatigen Phase der therapeutischen Dosierung. Die Ergebnisse der ARTEMIS-Studie unterstreichen das konsistente klinische Profil von AR101 und demonstrieren, dass Patienten 1.000 mg Erdnussprotein bereits nach einer neunmonatigen Behandlung, dem primären Endpunkt der Studie, vertrugen. Die ARTEMIS-Studie baut auf die Ergebnisse der richtungweisenden PALISADE-Studie auf, bei der die Patienten den primären Endpunkt der Verträglichkeit von 600 mg Erdnussprotein in 12 Monaten erreichten. AR101 ist ein biologisches Prüfpräparat, das in der oralen Immuntherapie angewendet wird, um die Häufigkeit und Schwere allergischer Reaktionen nach einem Kontakt mit Erdnüssen zu reduzieren. Diese Daten wurden heute in einer mündlichen Sitzung während des European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2019 in Lissabon präsentiert.

Der Anteil der mit AR101 behandelten Patienten, die 1.000 mg Erdnussprotein (2.043 mg kumulativ) in der doppelblinden, placebokontrollierten Provokation auf Nahrungsmittel (DBPCFC) vertrugen, war deutlich höher als der in der Placebogruppe: 58 vs. 2 (p<0,00001). Im Vergleich zum Placebo-Arm wiesen die mit AR101 behandelten Patienten weniger schwere Symptome während der Austritts-DBPCFC mit Erdnussprotein auf.

"Die Ergebnisse der europäischen ARTEMIS-Studie liefern einen weiteren klinischen Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit von AR101 bei Kindern und Jugendlichen mit Erdnussallergie", erklärte Prof. Montserrat Fernández-Rivas, M.D., Ph.D., ARTEMIS-Studienarzt und Leiter der Allergieabteilung am Hospital Clínico San Carlos in Madrid. "Knapp sechs von 10 der mit AR101 behandelten Patienten vertrugen eine erhebliche Menge Erdnussprotein, 1000 mg, was drei oder vier Erdnüssen entspricht und damit deutlich über der typischen Menge bei einer ungewollten Exposition liegt. Diese Ergebnisse unterstreichen die Fähigkeit von AR101, die Häufigkeit und Schwere allergischer Reaktionen einschließlich Anaphylaxie bei Kindern und Jugendlichen zu reduzieren, die nahezu jeden Tag Gefahr laufen, in Kontakt mit Erdnussprotein zu kommen."

In der Studie wurden 175 Probanden im Alter zwischen 4 und 17 Jahren in sieben europäischen Ländern im Verhältnis 3:1 mit AR101 oder Placebo randomisiert. Die Dosis wurde schrittweise von 6 mg an Tag 1 erhöht, und die Probanden erhielten alle zwei Wochen über einen Zeitraum von 20 bis 40 Wochen eine Dosiseskalation, bis die therapeutische Dosis von 300 mg erreicht wurde. Danach folgten etwa drei Monate mit einer kontinuierlichen therapeutischen Dosierung von 300 g/Tag. Als primärer Endpunkt galt die Verträglichkeit von mindestens 1.000 mg Erdnussprotein in einer einzigen Dosis ohne dosiseinschränkende Symptome bei Austritts-DBPCFC.

Die vollständigen Ergebnisse der 175 Patienten, die an der Studie teilnahmen, zeigten:

58,3 der mit AR101 behandelten Patienten vertrugen 1.000 mg Erdnussprotein bei Austritts-DBPCFC im Vergleich zu 2,3 der Placebogruppe (p<0,00001).

68,2 der mit AR101 behandelten Patienten vertrugen 600 mg Erdnussprotein bei Austritts-DBPCFC im Vergleich zu 9,3 der Placebogruppe.

73,5 der mit AR101 behandelten Patienten vertrugen 300 mg Erdnussprotein bei Austritts-DBPCFC im Vergleich zu 16,3 der Placebogruppe.

Das Sicherheitsprofil von AR101 stimmte mit dem vorheriger AR101-Studien überein, wobei die Häufigkeit und Schwere allergischer Reaktionen denen einer oralen Desensibilisierungstherapie entsprachen. Milde oder moderate systemische allergische Reaktionen wurden bei 12,1 der mit AR101 behandelten und bei 2,3 der mit Placebo behandelten Patienten beobachtet. Epinephrin-/Adrenalinausschüttung wurde bei 6,8 des AR101-Arms im Vergleich zu 2,3 des Placebo-Arms beobachtet, wobei alle Formen der milden/moderaten Reaktionen geringer waren als in der PALISADE-Studie. Bei 9,8 der mit AR101 behandelten Probanden musste die Therapie aufgrund unerwünschter Reaktionen abgesetzt werden. Allerdings wurden weder ernsthafte Nebenwirkungen gemeldet, die zu einem Therapieabbruch führten, noch Todesfälle oder mutmaßlich unerwartete schwerwiegende Nebenwirkungen (SUSARs) beobachtet. Es wurden weder Fälle von eosinophiler Ösophagitis (EoE) noch von schwerwiegender Anaphylaxie gemeldet.

"Die Ergebnisse der ARTEMIS-Studie stimmen bemerkenswert mit denen überein, die bei der Provokation auf Nahrungsmittel mit der höchsten zuerst in der PALISADE-Studie Phase 3 getesteten Dosierung ermittelt wurden. In der PALISADE-Studie vertrugen 50,3 der mit AR101 behandelten Patienten die höchste Testdosis von 1.000 mg Erdnussprotein nach etwa sechs Monaten der Dosiseskalation, gefolgt von sechs Monaten mit einer täglichen Therapiedosis von 300 mg. Im Placebo-Arm betrug der Anteil lediglich 2,4 %", so Daniel Adelman, M.D., Chief Medical Officer von Aimmune. "ARTEMIS, PALISADE und RAMSES sind die einzigen, erfolgreichen klinischen Phase-3-Studien von Lebensmittelallergien und repräsentieren den größten, klinisch stabilsten medizinischen Datensatz, der je in einem therapeutischen Konzept zur Behandlung von Erdnussallergie erhoben wurde. Diese Ergebnisse verschaffen uns tiefere Einblicke in die Wirkungsweise der Erdnussallergie und helfen uns, die Behandlungsmöglichkeiten für diese potenziell lebensbedrohliche Erkrankung weiterzuentwickeln."

Dr. Adelman weiter: "Da uns jetzt die ARTEMIS-Daten vorliegen, können wir den Antrag auf Marktzulassung für AR101 Mitte diesen Jahres bei der Europäischen Arzneimittelbehörde einreichen. AR101 könnte die erste, in den USA und Europa für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Erdnussallergie zugelassene Therapie werden."

Über ARTEMIS

Die randomisierte, doppelblinde placebokontrollierte Phase-3-Studie ARTEMIS (AR101 Trial in Europe Measuring oral Immunotherapy Success) diente zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von AR101 bei Patienten mit Erdnussallergie im Alter von 4 bis 17 Jahren. Die Studie umfasste Patienten an 18 Standorten in sieben europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien). Insgesamt 175 Kinder und Jugendliche erhielten randomisiert AR101 oder ein Placebo im Verhältnis 3:1. Die Studienteilnehmer stellten eine Population mit stark allergischen Reaktionen und einer hohen Prävalenz der Komorbidität dar, die auf geringe Dosen Erdnussprotein reagierten. Diese Dosen wurden ihnen bei der Einschlussuntersuchung in einer doppelblinden, placebokontrollierten Provokation auf Nahrungsmittel (DBPCFC) verabreicht. Die Studienteilnehmer erhielten über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten eine Dosiseskalation und danach über drei Monate eine therapeutische Dosis von 300 mg/Tag AR101 oder Placebo, gefolgt von einer Austritts-DBPCFC. Als primäre Endpunkt wurde die Fähigkeit der Patienten festgelegt, eine Einzeldosis von mindestens 1.000 mg Erdnussprotein (entspricht etwa drei bis vier Erdnusskernen) ohne dosiseinschränkende Symptome bei der Anwendung von DBPCFC zu vertragen.

Über Erdnussallergie

Die Erdnussallergie, eine der häufigsten Lebensmittelallergien, betrifft über 6 Millionen Menschen in den USA und Europa, und die allergischen Reaktionen sind häufig schwerwiegend und potenziell lebensbedrohlich. Die Erdnussallergie bleibt häufig bis ins Erwachsenenalter1, 2, 3, 4 bestehen und macht den größten Teil der durch Lebensmittelallergien5 verursachten, seltenen Todesfälle aus. Es gibt bis jetzt keine zugelassenen Behandlungsoptionen für Erdnussallergie.6 Der derzeitige Therapiestandard besteht in einer strikten Ausschlussdiät und der frühzeitigen Verabreichung von Rescue-Medizin im Fall einer allergischen Reaktion nach unbeabsichtigter Exposition.7,8,9 Unbeabsichtigte Expositionen10 können trotz höchster Aufmerksamkeit auftreten und Reaktionen unvorhersehbarer Schwere11 auslösen, die das lebenslange Risiko schwerwiegender Reaktionen beinhalten.

Über AR101

AR101 ist ein neues, aus Erdnüssen gewonnenes biologisches Prüfpräparat für die Anwendung in einer oralen Immuntherapie bei Patienten mit Erdnussallergie. Das gemäß sachgemäßer Herstellungsverfahren (cGMP) produzierte Arzneimittel liefert eine tägliche Dosis Erdnussprotein mit einem konsistenten, analysierten Proteinprofil, das einen zuverlässigen Hauptallergengehalt gewährleistet. Die Menge an Aktivsubstanzen in jeder AR101-Kapsel wird kontrolliert, um eine minimale Variabilität des Allergengehalts in den Dosen einer gegebenen Stärke sicherzustellen. AR101 wird oral als Pulver mit abgestuften Dosen in Form von teilbaren Kapseln oder in Folienbeuteln verabreicht. Der Inhalt wird gründlich mit einigen Löffeln eines altersgerechten, nicht erwärmten, vom Patienten bevorzugten Nahrungsmittels vermischt.

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat im März 2019 zugestimmt, die Beantragung von AR101 als biopharmazeutisches Produkt (BLA) durch Aimmune zu prüfen. Der Allergenic Products Advisory Committee (APAC) der FDA wird die BLA für AR101 in seiner für den 13. September 2019 anberaumten Sitzung prüfen. Aimmune plant, den Antrag auf Marktzulassung (MAA) für AR101 Mitte 2019 bei der Europäischen Arzneimittelbehörde einzureichen.

Über Aimmune Therapeutics

Das biopharmazeutisches Unternehmen Aimmune Therapeutics, Inc. entwickelt orale Therapien für die Behandlung von Lebensmittelallergien. Der therapeutische Ansatz des Unternehmens, den es als CharacterizedOral DesensitizationImmunoTherapy (CODIT) bezeichnet, ist ein System zur Desensibilisierung von Patienten für Lebensmittelallergene unter Verwendung charakteristischer biologischer Produkte, definierter Behandlungsprotokolle und Unterstützungsleistungen. Der erste CODIT-Produktkandidat des Unternehmens, AR101, ist ein klinisches Biologikum zur Reduzierung der Häufigkeit und Schwere von unerwünschten Ereignissen bei Patienten mit Erdnussallergie. Die Zulassung von AR101 als biologisches Arzneimittel (BLA) wird zurzeit von U.S. FDA überprüft, die AR101 im Jahr 2015 den Status der "bahnbrechenden Therapie" (Breakthrough Therapy) zur Desensibilisierung von Patienten mit Erdnussallergie im Alter von 4 bis 17 Jahren verlieh. Aimmune wird voraussichtlich Mitte 2019 einen Antrag auf Marktzulassung für AR101 in Europa stellen. Aimmune hat die Zulassung seines zweiten Produkts, AR201, für die klinische Prüfung (IND) zur Behandlung von Hühnereiweißallergie beantragt und plant Mitte 2019 den Beginn einer randomisierten klinischen Phase-2-Studie. Weitere Informationen finden Sie unter www.aimmune.com.

Zukunftsbezogene Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Da diese Aussagen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf: Die Erwartungen von Aimmune im Hinblick auf den möglichen Nutzen von AR101, im Hinblick auf die Prüfung der BLA für AR101, im Hinblick auf die zeitliche Planung und Einreichung des Antrags auf Marktzulassung von AR101, im Hinblick auf die zeitliche Planung für die Einleitung der klinischen Studie Phase 2 für AR201 und im Hinblick auf die möglichen Anwendungsbereiche des CODIT-Konzepts für die Behandlung von lebensbedrohlichen Lebensmittelallergien. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die für Unsicherheiten der zukunftsbezogenen Aussagen sorgen, zählen folgende Aspekte: Die Fähigkeit von Aimmune oder seiner Kooperationspartner, klinische Studien aufzunehmen und/oder zu beenden; die Unberechenbarkeit des Regulierungsverfahrens; die Möglichkeit, dass die klinischen Studien von Aimmune oder seiner Kooperationspartner nicht erfolgreich sind; Aimmunes Abhängigkeit vom Erfolg von AR101; Aimmunes Abhängigkeit von der Herstellung seiner Produktkandidaten durch Dritte; mögliche regulatorische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und der Fähigkeit von Aimmune, Führungspersonal zu rekrutieren und zu halten. Diese und andere Risiken und Unwägbarkeiten sind ausführlich in den jüngsten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Finanzberichts auf Formblatt 10-Q für das am 31. März 2019 beendete Quartal, die Aimmune bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht hat. Alle zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Pressemitteilung sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht wurden. Aimmune übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen zu aktualisieren, die nach der Erstellung der Pressemitteilung eintreten.

Diese Pressemitteilung betrifft AR101, einen Produktkandidaten in der klinischen Erprobungsphase, und AR201, einen Produktkandidaten, dessen klinische Erprobungsphase Aimmune für 2019 erwartet. Weder AR101 noch AR201 sind von der FDA oder der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) für die Vermarktung zugelassen. AR101 und AR201 sind zurzeit auf die Anwendung zu Studienzwecken zugelassen, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Sicherheit oder Wirksamkeit in den Anwendungsbereichen gemacht, für die sie untersucht werden.

