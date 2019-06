Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.06.2019 Kursziel: 4,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Q1-Zahlen letztmals vom Weltmotor-Geschäft in den USA geprägt MS Industrie hat am vergangenen Mittwoch die Zahlen für Q1 2019 vorgelegt, die letztmals das zum Quartalsende veräußerte Weltmotor-Geschäft in den USA beinhalteten. [Tabelle] Deutliches Umsatzwachstum von beiden Segmenten getragen: Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal um 12,8% auf 75,0 Mio. Euro. Haupttreiber war das US-Geschäft im Segment Powertrain, das von den im vergangenen Jahr noch starken Bestelleingängen für Class 8-Trucks (2018: +27%; Quelle: ACT) und einem entsprechend hohen Auftragsbestand profitiert haben dürfte. Insgesamt legten die Erlöse des Segments Powertrain um rund 14% zu. Auch der Bereich Ultrasonic trug ausgehend von einer verhaltenen Vorjahresbasis mit einem Wachstum von ca. 8% zur guten Umsatzentwicklung bei. EBITDA legt durch IFRS 16 deutlich zu, Deal-Kosten dürften belastet haben: Das EBITDA verbesserte sich mit +19,3% auf 6,8 Mio. Euro überproportional zum Umsatz. Dabei wirkte sich jedoch die Erstanwendung von IFRS 16 mit rund 1,1 Mio. Euro positiv auf das EBITDA aus, so dass bereinigt das Ergebnis stagnierte. Dies dürfte z.T. auf Transaktionsnebenkosten in Vorbereitung des Verkaufs der Weltmotor-Fertigung in den USA an die Gnutti-Gruppe zurückzuführen sein. Die durch IFRS 16 erhöhten Abschreibungen von 4,0 Mio. Euro (vs. Q1 2018: 3,2 Mio. Euro) sowie das verschlechterte Finanzergebnis (-0,7 Mio. Euro vs. Vj.: -0,4 Mio. Euro) zehrten den Effekt auf den unteren Ergebnisebenen überdies wieder auf. Neue Zeitrechnung hat begonnen: In den kommenden Quartalen dürften die Zahlen von MS Industrie spürbar von der Veräußerung des US-Weltmotor-Auftrags geprägt sein. Zum einen entfallen damit quartalsweise ein Umsatz i.H.v. rund 20 Mio. Euro sowie ein EBIT von ca. 1 Mio. Euro, zum anderen erzielt das Unternehmen in Q2 einen ergebniswirksamen Entkonsolidierungseffekt von rund 17 Mio. Euro. Beides war in der Guidance für 2019 sowie unseren Prognosen bereits abgebildet. Aufgrund der sich abschwächenden LKW-Konjunktur (ACT 2019e: +2% in Europa, +4% in Nordamerika) halten wir den Zeitpunkt des Verkaufs für passend. MSAG erwartet unverändert einen Jahresumsatz von rund 230 Mio. Euro sowie deutlich steigende Ergebniskennzahlen (bzw. deutlicher Rückgang ohne Transaktionseffekt). Fazit: Die Q1-Zahlen spiegeln letztmals die alte Konzernstruktur von MS Industrie wider. Die hinzugewonnene Liquidität soll nun u.a. in die Expansion der Ultrasonic-Serienmaschinen fließen, deren Erfolg die Equity Story in Zukunft zunehmend determiniert. Richtungsweisend hierbei dürfte insbesondere die K-Messe im Oktober werden. Wir sind vom Potenzial des Segments Ultrasonic überzeugt und bestätigen unser Rating ??zKaufen" und das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18223.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

