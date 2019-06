Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat sich langsam an die Marke 11560 herangepirscht. So kurz vor dem Ziel sollten die fehlenden Punkte keine ernsthafte Herausforderung mehr darstellen, wobei der bisherige Rücklauf jetzt schon mehr als ausreichend wäre. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX hat sehr wahrscheinlich bei 13600 die orangene A und ...

