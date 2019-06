Von Michael S. Derby

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Ansicht von James Bullard, Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, könnte eine Senkung des kurzfristigen Zinsziels der US-Notenbank "bald gerechtfertigt sein". Die Fed "steht vor einer Wirtschaft, die in Zukunft voraussichtlich langsamer wachsen wird, mit dem Risiko, dass die Verlangsamung aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten stärker ausfallen könnte als erwartet", sagte Bullard laut Unterlagen für eine Präsentation in Chicago.

"Sowohl die Inflation als auch die Inflationserwartungen liegen unter dem Zielwert, und die Signale der Zinskurve scheinen darauf hinzudeuten, dass der aktuelle Leitzins unangemessen hoch ist", so Bullard weiter. Eine Senkung der kurzfristigen Kreditkosten könnte "helfen, Inflation und Inflationserwartungen zu verbessern". Er fügte hinzu, dass sie auch "eine gewisse Versicherung für den Fall einer schärfer als erwarteten Konjunktur-Abschwächung bieten könnte".

