Halle (ots) - Die Krise der Volksparteien ist tragisch für die fleißigen Funktionäre - und für Deutschland ein Abschied aus einer politischen Landschaft, die lange Jahre gut funktioniert hat. Aber es ist nicht das Ende der Demokratie. Die zwei starken Bewegungen dieser Zeit sind eine neue rechtspopulistische Bewegung, die als Pegida begann und die AfD mit einem zweistelligen Ergebnis in den Bundestag trug. Und, zweitens, eine Klimaschutzbewegung, welche die Grünen in Deutschland in ungeahnte Höhen trug. Allein diese beiden so gegensätzlichen Bewegungen zeigen, dass sich das Neue sehr wohl Rahmen unserer Werteordnung abspielen kann.



