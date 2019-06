Straubing (ots) - Der unbeholfene Umgang der CDU mit den Attacken aus den sogenannten sozialen Medien hat ihren Nachholbedarf offenbart. Die Partei muss Strategien entwickeln, sich auf den diversen Plattformen im Netz als fortschrittlich und "cool" zu präsentieren, aber auch als seriös. Da können die Christdemokraten sich einiges bei den Grünen abschauen, doch sollten sie der Versuchung widerstehen, die Sonnenblumenpartei zu kopieren. Jemand, für den Klimaschutz und Ökologie die entscheidenden Kriterien bei der Wahlentscheidung sind, der wird in aller Regel die Grünen vorziehen. Der CDU wird es nie gelingen, als grünere Klimaschutzpartei wahrgenommen zu werden. So wie die Grünen nie die schwärzere Partei der inneren Sicherheit sein werden. Oder die Partei ökonomischer Vernunft. Das sind, ebenso wie etwa die Bildung, Politikfelder, in denen eine Volkspartei der bürgerlichen Mitte gut aufgestellt sein muss. Besser als die CDU bisher.



