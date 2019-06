Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) (das "Unternehmen") hat heute bekanntgegeben, dass Mitglieder seiner Geschäftsleitung an zwei Investorenkonferenzen teilnehmen werden.



Randall C. Stuewe, Darlings Chairman und Chief Executive Officer, wird bei der Bank of America Future Fuels Conference in London am Mittwoch, den 12. Juni 2019 um 14.00 Uhr BST an der Podiumsdiskussion Feedstock & Technology - Is There Enough Waste in the World teilnehmen.



Stuewe wird ebenfalls an der 5. Annual ROTH London Conference vom 17.-19. Juni 2019 im Intercontinental Hotel in London teilnehmen. Am Dienstag, den 18. Juni steht Stuewe den ganzen Tag für Einzelgespräche zur Verfügung. Neben Stuewe haben auch Brad Phillips, Executive Vice President und Chief Financial Officer, und Melissa Gaither, Vice President Investor Relations und Global Communications, ihre Teilnahme angekündigt.



Die Investorenpräsentation kann im Bereich Investor Relations der Website des Unternehmens unter http://www.darlingii.com eingesehen werden.



Informationen zu Darling



Darling Ingredients Inc. ist ein Weltmarktführer bei der Entwicklung und Herstellung nachhaltiger natürlicher Inhaltsstoffe aus essbaren und nicht essbaren Bionährstoffen mit einer Vielzahl von Inhaltsstoffen und Spezialprodukten für Kunden aus den Branchen Pharmazeutika, Nutrazeutika, Nahrungsmittel, Tiernahrung, Futtermittel, Industrie, Treibstoffe, Bioenergie und Düngemittel. Mit operativen Niederlassungen auf fünf Kontinenten verwertet das Unternehmen alle Komponenten von tierischen Nebenprodukten und verwandelt sie in nutzbare Bestandteile und Spezialinhaltsstoffe, zum Beispiel Gelatine, Speisefette, Futtermittelfette, Tierproteine und -mehle, Plasma, Tierfutterzutaten, organische Düngemittel, Altspeisefett, Ausgangsmaterialien für Kraftstoffe, umweltfreundliche Energie, Naturdärme und Häute. Das Unternehmen sammelt außerdem wiederaufbereitete Öle (benutzte Speiseöle und Tierfette) und wandelt sie in wertvolle Futtermittel- und Kraftstoffbestandteile um und sammelt und verwertet Reststoffe aus Großbäckereien zu Futtermittelbestandteilen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Umweltdienstleistungen wie einen Fettabscheider-Service inklusive Entsorgung für Gastronomiebetriebe sowie Entsorgung von Feststoffabfällen aus Abwasseraufbereitungsanlagen der Nahrungsmittelindustrie. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im In- und Ausland und ist in drei Industriesegmenten tätig: Inhaltsstoffe für Futtermittel, Inhaltsstoffe für Nahrungsmittel und Inhaltsstoffe für Treibstoffe. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.darlingii.com.



