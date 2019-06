Lumaland AG: Lumaland AG bestätigt Verhandlungen mit der The Social Chain Group AG DGAP-Ad-hoc: Lumaland AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Lumaland AG: Lumaland AG bestätigt Verhandlungen mit der The Social Chain Group AG 03.06.2019 / 22:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc Meldung Insiderinformation nach § 17 MAR Lumaland AG bestätigt Verhandlungen mit der The Social Chain Group AG Berlin, 3. Juni 2019 - Ausgehend von Marktgerüchten bestätigt der Vorstand der Lumaland AG (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99), in Verhandlungen mit der The Social Chain Group AG sowie deren Aktionären über eine mögliche Einbringung der The Social Chain Group AG in die Lumaland AG im Rahmen einer von der Hauptversammlung zu beschließenden Sachkapitalerhöhung zu stehen. Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob es zu der geplanten Einbringung der The Social Chain Group AG in die Lumaland AG kommen wird. Die Lumaland AG wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren. Berlin, den 3. Juni 2019 Vorstand Kontakt: Hanna Swarowsky | Investor Relations hsw@lumaland.com 03.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Lumaland AG Tauentzienstr. 11 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 120840112 E-Mail: office@lumaland.com Internet: www.lumaland.com ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 818751 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818751 03.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A1YC996 AXC0325 2019-06-03/22:15