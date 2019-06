Berichte über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook haben am Montag deren Kurse und damit auch die Technologiebörse Nasdaq schwer belastet. Der Nasdaq 100 Index , in dem beiden Aktien enthalten sind, fiel um 2,1 Prozent auf 6978,02 Punkte, den niedrigsten Stand seit Februar. Facebook-Aktien büßten 7,5 Prozent ein und lagen am Ende des Nasdaq 100, gefolgt vom Kurs des Google-Mutterkonzerns Alphabet mit einem Minus von 6,1 Prozent.

Die beiden Tech-Riesen Facebook und Google sind Kreisen zufolge zum Ziel von Untersuchungen der US-Behörden geworden. In den beiden voneinander getrennten Fällen geht es um die Marktmacht der Konzerne, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen meldete.

Der Dow Jones Industrial kämpfte sich in den letzten Handelsminuten noch ins Plus und schloss 0,02 Prozent höher auf 24 819,78 Punkten. Auch hier waren mit Apple, Intel und Microsoft die Papiere dreier Tech-Schwergewichte schwach. Der S&P 500 gab um 0,28 Prozent auf 2744,45 Zähler nach./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0326 2019-06-03/22:16