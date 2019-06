Paysafe startet neue globale Forschungsarbeit zu Zahlungstrends von Verbrauchern

LONDON, June 03, 2019, einem weltweit führenden Zahlungsdienstleister, durchgeführt wurde. Die Untersuchung ergab, dass vier Fünftel (81 Prozent) der Verbraucher nach wie vor Passwörter für Zahlungen online bevorzugen, weil Bedenken hinsichtlich der Sicherheit neuer biometrischer Optionen bestehen.



Zwei Drittel (66 Prozent) der Verbraucher machen sich den Angaben zufolge Sorgen, wenn sie für Waren oder Dienstleistungen bezahlen können, ohne nach einem Passwort gefragt zu werden, und nur 37 Prozent glauben, dass Biometrie sicherer ist als andere Authentifizierungsmethoden.

Der Bericht Lost in Transaction: The end of risk? (Bei der Transaktion verlorengegangen: Das Ende des Risikos?) untersucht die Einstellung der Verbraucher zu biometrischen Daten vor der Einführung der sogenannten "Strong Customer Authentication" (starke Kundenauthentifizierung) im Laufe dieses Jahres. Die jährliche Studie verfolgt die Veränderung der Ansichten zu Zahlungen im Vereinigten Königreich, den USA, Kanada, Deutschland und Österreich und in diesem Jahr erstmals auch Bulgarien.

Diejenigen Verbraucher, die sich mit biometrischen Daten nicht wohl fühlten, identifizierten einen Mangel an Vertrauen als ihren Hauptgrund, sie zu vermeiden. Die Forschung offenbarte auch weitere Befürchtungen rund um den Einsatz biometrischer Daten:

Fast die Hälfte (45 Prozent) gab an, dass sie nicht wollten, dass Unternehmen Zugang zu ihren persönlichen biometrischen Daten haben

35 Prozent wussten nicht genug über Biometrie, um ihr zu vertrauen

Fast ein Drittel (31 Prozent) war besorgt, dass ihr Fingerabdruck leicht geklont und zum Betrug verwendet werden könnte

28 Prozent sagten, Biometrie erschiene ihnen nicht sicher

Daniel Kornitzer, Chief Business Development Officer der Paysafe Group, kommentierte zur Studie: "Die Biometrie ist eine riesige Chance für die Zahlungsindustrie, um die zunehmende Gefahr von Kartenbetrug zu bekämpfen. Es ist jedoch nicht verwunderlich, dass es unter den Verbrauchern Widerstände gibt, biometrische Daten als eine Form der Zahlungsauthentifizierung zu verwenden, wo doch Passwörter und PINs seit mindestens 20 Jahren die zentrale Säule der finanziellen Datensicherheit darstellen. Auch die Schlagzeilen der Zeitungen sind von Betrügereien und Hacker-Skandalen dominiert, so dass sich die Öffentlichkeit der Risiken bewusst ist, die mit der Annahme neuer Dienste verbunden sind. Um dies zu überwinden, ist die Aufklärung der Verbraucher unerlässlich, und da SCA (starke Kundenauthentifizierung) im September kommt, müssen sich die Verbraucher der Vorteile bewusst sein, um die Akzeptanz und Adoption des neuen Systems zu gewährleisten. Wir leben seit vielen Jahren in einer passwortabhängigen Welt, und die Verbraucher sind nicht bereit, das Altbekannte loszulassen."

Trotz der Sorgen in Bezug auf biometrische Transaktionen nimmt die Adoption des Systems immer mehr zu und mehr als der Hälfte (54 Prozent) der britischen Verbraucher haben bereits biometrische Daten verwendet, um eine Zahlung zu tätigen. Fast zwei Drittel (61 Prozent) der Verbraucher stimmen auch zu, dass die Verwendung biometrischer Daten eine viel schnellere und effizientere Art der Bezahlung von Waren und Dienstleistungen darstellt.

Auf die Frage, welche biometrischen Daten sie verwendet hätten, wurde gemäß den Antworten am häufigsten die Fingerabdrucktechnologie biometrisch eingesetzt (38 Prozent), gefolgt von der Gesichtserkennung bei jeder sechsten Person (17 Prozent) und sprachaktivierten Technologien bei jeder zehnten Person (11 Prozent).

Kornitzer weiter: "Die Akzeptanz der Biometrie durch die Verbraucher wird weitgehend durch Smartphone-Nutzung und Adoption vorangetrieben, und das wird noch weiter zunehmen. Die Zahlungsanbieter müssen aber ihren Teil dazu beitragen, dass die Verbraucher an Bord kommen. Letztendlich soll SCA zu reibungsloseren und sichereren Zahlungen führen - ein Gewinn für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen."

