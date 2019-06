Partnerschaft wird auf 120 Initiativen in 19 Bereichen ausgedehnt

Im Rahmen kürzlich abgehaltener intensiver Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppen der Regierungen der VAE und Usbekistan konnten eine Reihe praktischer Schritte bestimmt werden, um Usbekistan innerhalb von drei Jahren im Zuge der Implementierung des Partnerschaftsabkommens der beiden Länder zur Regierungsmodernisierung von der Erfahrung der VAE profitieren zu lassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190603005844/de/

Group photo gather Sheikh Mohammed bin Rashid, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, with the Uzbek delegation (Photo: AETOSWire)