OKEx, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, gab heute die erstmalige Notierung von USDK bekannt, eines an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin, der von OKLink dem strategischen Partner der Börse und Prime Trust gemeinsam eingeführt wurde. Der neue Stablecoin wird auf der Fiat-to-Token (C2C)-Handelsplattform von OKEx gegen sechs Fiat-Währungen CNY, VND, GBP, RUB, EUR und TRY sowie auf der Spot-Handelsplattform mit weiteren 11 Währungspaaren gelistet, die im Folgenden aufgeführt werden.

BTC/USDK ETC/USDK TRX/USDK

LTC/USDK BCH/USDK BSV/USDK

ETH/USDK EOS/USDK USDT/USDK

OKB/USDK XRP/USDK

USDK ist ein ERC-20-Stablecoin, der von OKLink, einem Blockchaintechnologie-Unternehmen, und Prime Trust, einem in den USA lizenzierten Treuhandunternehmen, gemeinsam entwickelt wurde. Jeder USDK wird mit 1 USD vom Prime Trust Special Account hinterlegt. Mit einem garantierten Umrechnungskurs zwischen USDK und USD von 1:1 ist der Geldwert zu 100 reserviert. Außerdem wird eine Prüfungsgesellschaft monatliche Berichte zur Verfügung erstellen, um der Öffentlichkeit gegenüber maximale Transparenz zu gewährleisten.

Um die Listung zu feiern, wird OKEx zusammen mit OKLink eine zweitägige Kampagne starten, die exklusiv für die Nutzer von OKEx eine Umwandlungsprämie von 1 bietet. Während des Aktionszeitraums können Benutzer USDT in USDK zu einem Sonderpreis von 1 zu 1,01 umtauschen.

"Wir freuen uns über die Notierung von USDK. Mit der Unterstützung des neuen Stablecoin sind wir bei der Förderung einer neuen Blockchain-basierten Wirtschaft und der finanziellen Integration durch Disintermediation einen Schritt weiter", sagte Andy Cheung, Head of Operations von OKEx. "Wir verstehen die Probleme im Hinblick auf die Auditierung durch Dritte. Aber mit dieser Neueinführung eines konformen Stablecoin hoffen wir, unseren Benutzern ein sicheres und zuverlässiges Handelserlebnis zu bieten, das durch hohe Transparenz und regelmäßige Audits garantiert wird. In Zukunft freuen wir uns darauf, USDK in dezentralere Anwendungen innerhalb des OKEx-Ökosystems zu integrieren."

OKEx ist eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen mit Sitz in Malta und bietet globalen Händlern mit Blockchain-Technologie umfassende Dienstleistungen im Bereich des Digital Asset Trading an, einschließlich Token Trading, Futures Trading, Perpetual Swap Trading und Index Tracker. Derzeit bietet die Börse über 400 Token- und Futures-Handelspaare, mit denen die Nutzer ihre Strategien optimieren können. Die Plattform bietet eine sichere, zuverlässige und stabile Umgebung für das Digital Asset Trading und bedient Millionen von Kunden aus über 200 Ländern und verschiedenen Regionen.

