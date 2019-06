Mit den AMS Mary Kay-Doktorarbeit-Awards erhalten Doktoranden die Finanzmittel, die sie zum Abschluss ihres Studiums benötigen

Mary Kay, einer der weltweit führenden Akteure im Bereich unternehmerische Gesellschaftsverantwortung, hat heute auf der Jahreskonferenz der Akademie für Marketingwissenschaft (Academy of Marketing Science) 2019 in Toronto die Gewinner der Mary Kay-Dorktorarbeit- (Doctoral Dissertation) und der Awards für Dorktorarbeitsvorschläge (Doctoral Dissertation Proposal) bekannt gegeben. Mit den vom legendären Kosmetikunternehmen seit mehr als 25 Jahren jährlich vergebenen Preisen werden Doktoranden im Fachgebiet Marketing ausgezeichnet. Grundlage dafür ist die Qualität der Doktorarbeits-Forschung und ihrer Abschlusspräsentation auf der AMS-Jahreskonferenz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190603005893/de/

From L to R: Martin Hirche (3rd Dissertation); Junzhou Zhang (2nd Proposal); Anh Dang (2nd Dissertation); Michelle Haurilak (Director Public Relations, Digital Product Marketing, MK Canada); Shaobo Li (1st Proposal); Kiran Pedada (1st Dissertation). (Photo: Mary Kay Inc.)

Promotionsstudierende aus Programmen an jeder anerkannten Universität, Hochschule, Businessschule oder Managementschule weltweit konnten sich für die AMS Mary Kay-Doktorarbeits-Awards (Doctoral Dissertations Awards) bewerben. Die diesjährigen Gewinner waren:

Mary Kay Doctoral Dissertation Proposal Award 2019

1. Shaobo Li, Nanyang Technological University, Singapur

2. Junzhou Zhang, Old Dominion University

Mary Kay Doctoral Dissertation Award 2019

1. Kiran Pedada, Texas Tech University

2. Anh Dang, Old Dominion University

3. Martin Hirche, Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science, University of South Australia

"Bei Mary Kay pflegen wir mit unseren unabhängigen Vertriebskräften und unseren Mitarbeitern weltweit eine von Innovationen, Mitwirkungsmöglichkeiten und ständiger Weiterbildung geprägte Kultur", so Beth Lopez, stellvertretende Leiterin für globale Verkaufsausbildung bei Mary Kay. "Wir waren sehr beeindruckt von den Präsentationen der Doktorarbeiten auf der diesjährigen AMS-Jahreskonferenz. Wir freuen uns darauf, Mentorats- und Vernetzungschancen für unsere Gewinner zu eröffnen, die das edle Ziel der ständigen Weiterbildung verfolgen."

Michelle Haurilak, Leiterin PR, digitales und Produkt-Marketing bei Mary Kay Kanada, gab die Gewinner des Mary Kay Doktorarbeit-Awards und des Mary Kay Doktorarbeitsvorschlags- Awards beim Bankett zur Preisverleihung am Donnerstag, den 30. Mai bekannt.

"Der Doktorarbeitswettbewerb von Mary Kay (Dissertation Competition) ist ein wichtiger Teil der Jahreskonferenz der Academy of Marketing Science", so O. C. Ferrell, Präsident der Academy of Marketing Science. "Dank der Beteiligung von Mary Kay erhalten die Finalisten Gelegenheit, sich mit Führungskräften von Mary Kay zu vernetzen. Die Verbesserung der Branchenvernetzung für Promotionsstudierende ist eines der Hauptziele des Wettbewerbs. Wir wissen das Engagement von Mary Kay für diese Veranstaltung wirklich zu schätzen."

Klicken Sie hier für weitere Informationen über die Academy of Marketing Science.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, eine der ursprünglichen bahnbrechenden Powerfrauen, gründete vor mehr als 55 Jahren ihr Kosmetikunternehmen mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte herzustellen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeitern in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay widmet sich der Erforschung der Wissenschaft hinter der Schönheit und der Herstellung von hochmoderner Hautpflege, Farbkosmetik und Nahrungsergänzungsmitteln. Über die Mary Kay FoundationSMhat das Unternehmen mehr als 78 Millionen Dollar für die Krebsforschung und Unterkünfte für Opfer häuslicher Gewalt bereitgestellt. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen.

Über die Academy of Marketing Science

Die Academy of Marketing Science ist eine gemeinnützige, internationale, akademische Fachorganisation. Sie engagiert sich für die Förderung von hohen Standards und Exzellenz bei der Schaffung und Verbreitung von Marketingwissen und für die Förderung der Marketingpraxis durch das Einnehmen einer führenden Rolle innerhalb der Marketing-Disziplin auf der ganzen Welt. Die Akademie fühlt sich bei der Erfüllung dieses Auftrags höchsten ethischen Standards und kollegialer Zusammenarbeit verpflichtet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190603005893/de/

Contacts:

Mary Kay Inc. Unternehmenskommunikation

marykay.com/newsroom

+1 972 687 5332 oder media@mkcorp.com