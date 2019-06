Die viertgrößte Bank in Spanien startet die bisher größte PACBASE-Migration.

Brüssel, Belgien, June 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bankia hat sich für Raincode Labs entschieden, um ihre vorhandenen PACBASE-Anwendungen auf wartungsfähiges natives COBOL zu migrieren. Bei der bisher größten PACBASE-Migration der Welt werden die Raincode Labs innerhalb eines rekordverdächtigen Zeitraums von 12 Monaten 120.000 Programme migrieren - eine Leistung, die nur durch die ausgereifte Technologie möglich ist.



Bankia, die viertgrößte Bank Spaniens mit einer Bilanzsumme von 179,1 Milliarden Euro, ist bestrebt, ihren Kunden einen effizienten und qualitativ hochwertigen Service zu bieten. Diese Migration ist ein wichtiger Schritt zur Modernisierung ihrer Systeme und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

Bankia erklärte zur jüngsten Entscheidung: "Bankia und Raincode arbeiten bei diesem Projekt zusammen. Wir haben ein erfolgreiches Pilotprojekt abgeschlossen und befinden uns in einem vollständigen Migrationsprozess."

PACBASE war viele Jahrzehnte lang ein beliebtes Werkzeug, das von vielen großen Unternehmen weltweit eingesetzt wurde. Als IBM das Ende der Unterstützung für PACBASE im Jahr 2015 bekannt gab, begannen Unternehmen nach einem Weg zu suchen, ihre kritischen Geschäftsanwendungen zu migrieren und eine potenziell gefährliche Softwareabhängigkeit zu beenden.

Raincode Labs war Anfang der 2000er Jahre Vorreiter bei den ersten PACBASE-Migrationen und hat sich seitdem zum Marktführer in Bezug auf Konten und migriertes Codevolumen entwickelt. In einem vollautomatischen Prozess werden die migrierten Anwendungen in Standard-COBOL gerendert, das strukturiert, wartbar und lesbar ist. Ihre Funktionsgleichheit ist vollständig gewährleistet. Die Lösung von Raincode Labs ist einzigartig, da sie keine Abhängigkeit von zusätzlichen proprietären Komponenten induziert.

"Unsere Mission ist es, Unternehmen von technischen Abhängigkeiten zu befreien und ihnen zu ermöglichen, ihre IT-Systeme für das 21. Jahrhundert zu modernisieren. Bankia ist das perfekte Beispiel dafür, da es eine große Anzahl kritischer Legacy-Anwendungen gibt, die für das Funktionieren ihres Geschäfts unerlässlich sind", kommentiert Darius Blasband, CEO von Raincode Labs, die geplante Migration.

