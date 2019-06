Wirecard steckt die nächste Attacke weg, wie lange geht das gut?

Vor wenigen Tagen sah es so aus, als könnte nichts die Wirecard-Aktie auf ihrem Weg in Richtung Allzeithoch stoppen. Selbst neue Angriffe vonseiten der "Financial Times" verpufften. Nicht einmal die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China konnte den DAX-Wert in Bedrängnis bringen. Allerdings war dies nur ein Trugschluss. Die Wirecard-Aktie erlebt derzeit wieder ein heftiges Auf und Ab.

Dem Finanz-Blog "finanz-szene.de" fiel bei der Durchsicht des HGB-Einzelabschlusses für 2018 auf, dass im Vorjahr eine einzige Tochter für weit mehr als die Hälfte des gesamten Jahresgewinns gesorgt hatte. Bei dieser Firma handelt es sich um die in Dubai ansässige "cardSystems Middle East".

Ihr Gewinnbeitrag schoss 2018 im Vergleich zu den Vorjahren regelrecht in die Höhe. Er lag bei 237,5 Mio. Euro (58,2 Prozent) bei einem Gesamtergebnis von 408,3 Mio. Euro. Insgesamt hätten überhaupt nur drei Gesellschaften einen Gewinn von mehr als 10 Mio. Euro erzielt. Die "cardSystems Middle East" kam bereits in einigen "FT"-Berichten vor.

