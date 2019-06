=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:00 DE/ifo Institut und Bitkom, gemeinsame PK zum neuen Digitalindex zum Geschäftsklima der Branche, Berlin *** 09:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Abschluss Tag der Deutschen Industrie, u.a. mit Reden von Bundeskanzlerin Merkel (09:50), Bundeswirtschaftsminister Altmaier (11:40) und Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire (12:00), Berlin 09:30 DE/Rat für Nachhaltige Entwicklung, Jahreskonferenz, u.a. mit Reden von Bundeskanzlerin Merkel (11:00) und Bundesfinanzminister Scholz (13:00), Berlin 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge über Löschung beleidigender Äußerungen auf Facebook, Luxemburg 10:00 DE/Nordex SE, HV, Rostock 10:00 DE/Sixt SE, HV, München 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV, München 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV, Stuttgart *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,7% zuvor: 7,7% 11:00 GR/BIP 1Q *** 11:30 DE/Opel Automobile GmbH, PK zu Elektrostrategie und Restrukturierungsplan Pace, Rüsselsheim 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 0,5 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:20 US/Navistar International Corp, Ergebnis 2Q, Chicago *** 13:15 DE/CDU-Wirtschaftsrat, Wirtschaftstag, u.a. mit Rede von Bundesfinanzminister Scholz (15:00) und Bundeswirtschaftsminister Altmaier (18:00), Berlin *** 14:00 DE/SPD, Fraktionssitzung, Berlin 14:30 US/Fed, Eröffnungsrede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der New Yorker Fed *** 15:55 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei der Fed-Forschungs- konferenz zu grundsätzlichen Strategien, geldpolitischen Instrumenten und Kommunikation (bis 5.6.), Chicago *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm 18:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Quartalsbericht 22:00 US/Weltbank, Halbjahresbericht über die globalen Wirtschaftsaussichten, Washington 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Mai - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - GB/Premierministerin May, Treffen mit US-Präsident Trump im Rahmen seines Staatsbesuchs in Großbritannien, London - FR/Renault SA, Board-Sitzung mit Entscheidung über Aufnahme formeller Fusionsgespräche mit Fiat Chrysler, Boulogne-Billancourt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2019 00:02 ET (04:02 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.