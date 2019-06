Folgende Index-Änderungen werden jeweils zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + S&P-500 AUFNAHME (per 3. Juni) Corteva HERAUSNAHME (per 4. Juni) Fluor Corp. + STOXX EUROPE 600 (per 24. Juni) AUFNAHME JD Sports Fashion (Großbritannien) IWG plc (Großbritannien) Greggs (Großbritannien) Amplifon (Italien) Ashmore Group (Großbritannien) Grand City Properties (Deutschland) Belimo Holding (Schweiz) Indutrade (Schweden) Topdanmark (Dänemark) + STOXX EUROPE 600 (per 24. Juni) HERAUSNAHME Kindred Group (Schweden) Aareal Bank (Deutschland) Flsmidth & Co (Dänemark) William Hill (Großbritannien) Aurubis (Deutschland) 1&1 Drillisch (Deutschland) Daily Mail & General Trust (Großbritannien) Siltronic (Deutschland) Imerys (Frankreich) ===

