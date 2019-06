COAST Autonomous wählt LeddarTechs Solid-State-LiDAR-Technologie als zuverlässigste Lösung zur Erreichung maximaler Sicherheit für seine selbstfahrenden Fahrzeuge, die für Universitätsgelände und städtische Umgebungen entwickelt werden.

QUEBEC CITY, June 04, 2019, Branchenführer im Bereich LiDAR-Technologie für Automobil- und Mobilitätslösungen, freut sich bekanntzugeben, dass COAST Autonomous für seine autonomen Shuttles LeddarTech ausgewählt hat. COAST Autonomous, ein von Veteranen aus dem Bereich selbstfahrende Fahrzeuge gegründetes Unternehmen, hat LeddarTechs Technologie gewählt, weil diese optimierte Sicherheit für die Fahrzeuge von COAST Autonomous bieten kann. Die Solid-State-Technologie von LeddarTech erfüllt die heutigen anspruchsvollen Mobilitätsanforderungen. Dank ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit ist sie die bevorzugte Technologie zur Verhinderung von Kollisionen in Stop-and-go-Situationen, da sie tote Winkel eliminiert, die von anderen Sensortechnologien nicht erfasst werden.



COAST Autonomous hat selbstfahrende Fahrzeuge entwickelt, die verschiedene Erkennungstechnologien, unter anderem LiDAR, RADAR und Kameras, integrieren. LeddarTechs LiDAR liefert eine lückenlose Abdeckung ohne tote Winkel im Umkreis des Fahrzeugs, die auch Kokon genannt wird. Auf diese Weise werden gefährdete Verkehrsteilnehmer, wie zum Beispiel Fußgänger, die sich möglicherweise dem Fahrzeug nähern, in Stop-and-go-Situationen geschützt. LeddarTechs Kokon-LiDAR bietet eine einzigartige Lösung, die sichere und komplett autonome Fahrzeuge ermöglicht. "Mit dem Ziel, unseren Passagieren den sichersten Transport zu bieten, berücksichtigen wir bei unserer Auswahl von Erkennungstechnologien die Erfahrung unserer Kooperationspartner und ihre Fähigkeit, ihre Versprechen konsequent zu erfüllen", so Pierre Lefevre, Chief Technology Officer bei COAST Autonomous. "Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bau von LiDAR-Sensoren ist LeddarTech der perfekte Partner für uns. Das Unternehmen hat immer wieder unter Beweis gestellt, dass es unsere Erwartungen übertreffen kann."



"Wir fühlen uns geehrt, dass COAST Autonomous unseren Kokon-LiDAR-Lösungen vertraut und sie für seine selbstfahrenden Fahrzeuge ausgewählt hat", erklärte Adrian Pierce, VP of Global Sales & Business Development bei LeddarTech. Er fügte hinzu: "COAST blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit über 60 Probeläufen in sieben verschiedenen Ländern und der Beförderung von mehr als 120.000 Passagieren zurück. Sicherheit hat im Unternehmenskodex von Coast oberste Priorität und die Verwendung des Kokon-LiDAR-Systems von LeddarTech unterstützt diesen Kodex und das Versprechen von Coast gegenüber seinen Kunden." Abschließend erklärte Pierce: "Ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmens-DNA ist, Mobilitätsanwendungen sicherer zu machen. Unsere Technologie bietet das richtige Verhältnis zwischen Leistung und Kosteneffizienz und ist schon heute einsatzfähig."



Über COAST Autonomous



COAST Autonomous ist ein Software- und Technologieunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Lösungen für autonome Fahrzeuge mit angemessenen Geschwindigkeiten für städtische Umgebungen und Universitätsgelände zu liefern. COAST hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mithilfe von Mobilitätslösungen zu verbinden und eine Gemeinschaft zu schaffen, in der Fußgänger Vorrang haben und die Städte für Menschen wieder lebenswerter sind. Am Puls einer der schnellsten und tiefgreifendsten Innovationen, die große Auswirkungen auf die Transport- und Logistikbranchen haben wird, hat COAST einen kompletten Softwarestack für autonome Fahrzeuge entwickelt, der Kartierung und Lokalisierung, Robotik und Künstliche Intelligenz.



Über LeddarTech



LeddarTech ist ein branchenführendes Unternehmen, dass die vielseitigste und am stärksten skalierbare proprietäre LiDAR-Entwicklungsplattform für Autos basierend auf der einzigartigen LeddarEngineTM anbietet, die aus einer Suite von automobilfähigen, für funktionale Sicherheit zertifizierten SoCs basieren, die im Tandem mit der Signalverarbeitungssoftware LeddarSP arbeiten. Das Unternehmen ist verantwortlich für einige Innovationen bei hochmodernen Fernerkundungsanwendungen für Mobilität, und seine patentierten Technologien (20 sind zum Patent angemeldet) verstärken ADAS- und autonome Fahrfähigkeiten für Automobile.