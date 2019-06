TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mit wenig Bewegung. An den meisten Handelsplätzen treten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle. Leichte Abgaben verbuchen hingegen die Börsen in China. In Sydney machen die Kurse etwas Boden gut, nachdem die australische Notenbank den Leitzins gesenkt hat.

Angesichts der weiter andauernden Ungewissheit im Handelsstreit zwischen den USA und China lautet die Devise Kapitalerhaltung. Anleger scheuen das Risiko und üben sich stattdessen in Zurückhaltung. Auch aus dem US-Handel kamen mehrheitlich zurückhaltende Signale, der technologielastige Nasdaq-Composite gab jedoch deutlich nach.

In den Streit zwischen Mexiko und den USA kommt etwas Bewegung. Die mexikanische Regierung schickte zu Wochenbeginn Beamte nach Washington, um über die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle und Migrationsfragen zu sprechen. Zudem warnte Mexiko, dass US-Importzölle die Wirtschaft beider Länder belasten würden.

Derweil beschuldigte Washington China erneut, bei den zuvor geführten Handelsgesprächen einen Rückzieher bei bereits vereinbarten Zusagen gemacht zu haben, was der Grund für die festgefahrene Situation sei. Sorgen um die Auswirkungen des Handelskonflikts auf die US-Wirtschaft führen unterdessen zu Spekulationen um Zinssenkungen der US-Notenbank, nachdem James Bullard, Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, entsprechende Andeutungen zu Wochenbeginn gemacht hat.

Australiens Notenbank senkt Leitzinsen

In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 0,3 Prozent nach, etwas deutlicher nach unten geht es an den Börsen im chinesischen Kernland mit Abgaben von 0,8 Prozent in Schanghai. Die Börse in Seoul zeigt sich mit Ständen auf Vortagesniveau bei 2.067 Punkten. Keinen großen Einfluss hatten hier neue Konjunkturdaten. So wurden die Daten zum BIP-Wachstum um 0,1 Prozentpunkte nach unten revidiert auf 1,7 Prozent auf Jahressicht bzw. minus 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Preissteigerung lag in Südkorea im Kern bei 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch in Tokio zeigt sich wenig Bewegung im Markt. Der Nikkei notiert nahezu unverändert zum Vortag bei 20.396 Punkten. Die japanische Währung ist als vermeintlich sicherer Hafen weiterhin gefragt. Für den Dollar bekommt man aktuell rund 108 Yen gegenüber Ständen von 108,33 Yen am Vortag zur gleichen Zeit.

Die australische Notenbank hat derweil erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins gesenkt. Wie die Reserve Bank of Australia mitteilte, setzte sie den Zins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent herab. Sie will damit den Auswirkungen der globalen Handelsspannungen und der Wachstumsverlangsamung in China entgegenwirken. Konjunkturseitig gaben die Einzelhandelsumsätze um 0,1 Prozent nach. Der S&P/ASX 200 erholt sich daraufhin von leichten Tagestiefs und liegt geringfügig im Plus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.323,20 +0,04% +11,99% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.396,39 -0,07% +1,91% 08:00 Kospi (Seoul) 2.066,63 -0,06% +1,25% 08:00 Schanghai-Comp. 2.865,67 -0,84% +14,91% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.804,81 -0,33% +4,03% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.136,58 +0,42% +1,60% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:28 h % YTD EUR/USD 1,1253 +0,1% 1,1244 1,1170 -1,8% EUR/JPY 121,47 -0,0% 121,49 120,85 -3,4% EUR/GBP 0,8884 +0,1% 0,8878 0,8834 -1,3% GBP/USD 1,2666 -0,0% 1,2667 1,2644 -0,6% USD/JPY 107,93 -0,1% 108,05 108,20 -1,6% USD/KRW 1180,90 +0,2% 1178,45 1182,00 +6,0% USD/CNY 6,9078 +0,1% 6,9038 6,9056 +0,4% USD/CNH 6,9257 +0,1% 6,9203 6,9273 +0,8% USD/HKD 7,8410 +0,1% 7,8370 7,8352 +0,1% AUD/USD 0,6976 -0,0% 0,6977 0,6947 -1,0% NZD/USD 0,6584 -0,2% 0,6599 0,6553 -1,9% Bitcoin BTC/USD 7.918,75 -6,8% 8.494,00 8.456,25 +112,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,09 53,25 -0,3% -0,16 +12,2% Brent/ICE 61,02 61,28 -0,4% -0,26 +10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,18 1.325,10 -0,1% -1,92 +3,2% Silber (Spot) 14,74 14,79 -0,3% -0,05 -4,9% Platin (Spot) 820,04 823,00 -0,4% -2,96 +3,0% Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,1% -0,00 +0,3% ===

