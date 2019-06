The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000047003 AUSTRALIA 18/31 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB7TS8 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8205 LDSBK.SAAR IHS S.820 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2007223709 KRED.F.WIED.19/22 MTN SK BD00 BON SEK N

CA A2PL XFRA CA6295231014 NABIS HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N

CA NRSA XFRA DK0061141215 NEUROSEARCH AS NAM. DK 20 EQ00 EQU EUR Y

CA EMEC XFRA LU1953136527 BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC EQ01 EQU EUR Y

CA 36K XFRA NO0010833262 KLAVENESS COMB.CARR. NK1 EQ01 EQU EUR N

CA 336P XFRA US21234W4006 CONTRAVIR PHARMACEUT. EQ01 EQU EUR N