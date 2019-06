FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.107 EUR

1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.045 EUR

1CY XFRA KYG2162W1024 CHINA YONG.AUTOM.S.HD-,01 0.029 EUR

AVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.116 EUR

EP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.224 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.241 EUR

2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.188 EUR

1Z5 XFRA US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 0.054 EUR

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.313 EUR

KYL XFRA BMG524181036 KERRY LOG.NETWORK HD-,50 0.018 EUR

S0QA XFRA MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS DL -,10 0.089 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.080 EUR

ABS2 XFRA AT0000609607 PORR AG 1.100 EUR

8CN XFRA KYG2163K1076 CHINA NEW HI.ED.GR.-,0001 0.003 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.072 EUR

FEMA XFRA US0048542049 ACORN INTL.INC.ADR NEW 1.118 EUR

LNSX XFRA DE000A0DPRE6 SIXT LEASING O.N. 0.480 EUR