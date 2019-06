FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

G9D XFRA HK0000172855 GOLDPAC GROUP LTD 0.018 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.093 EUR

1YO XFRA CNE100001T72 YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H 0.032 EUR

2U2 XFRA AT0000815402 UBM DEVELOPMENT AG 2.200 EUR

MW4 XFRA FR0000053027 AKWEL S.A. INH. EO 0,8 0.300 EUR

DMP XFRA DE000A2GS5D8 DERMAPHARM HLDG INH O.N. 0.770 EUR