FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CQT XFRA KYG2106H1048 CHINA AGROTECH HD-,10

TA1 XFRA AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG