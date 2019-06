Wenn der Autoverleiher Sixt heute Morgen zur Hauptversammlung nach München lädt, dürfte er viel Lob von seinen Aktionären bekommen. Schließlich ist Europas größter Autovermieter nicht nur im letzten Jahr gut gewachsen, sondern auch ordentlich ins neue Jahr gestartet.

Was den Aktionären ebenfalls gefallen dürfte, sind die Perspektiven, die Sixt in den vergangenen Monaten skizzierte. Erinnert sei hier nur an die Digitalisierungs-Offensive mit der konzerneigenen Mobilitätsplattform Sixt One, die Autovermietung und CarSharing vereinigt und auch für andere Anbieter wie beispielsweise Fahrvermittler und Taxiunternehmen offen stehen soll.

Natürlich bedeutet das erst einmal hohe Anfangsinvestitionen. Deshalb zeigte sich der Gewinn vor Zinsen und Steuern im ersten Quartal auch leicht rückläufig. Doch Sixt hat bislang dem Markt sehr gut kommunizieren können, dass dies letztlich Investitionen in zukünftiges Wachstum sind. Die Aktionäre selbst sollen auch am Erfolg teilhaben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...