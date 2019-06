Epigenomics AG nimmt an der Raymond James Life Sciences and MedTech Konferenz im Juni teil DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Konferenz Epigenomics AG nimmt an der Raymond James Life Sciences and MedTech Konferenz im Juni teil 04.06.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Epigenomics AG nimmt an der Raymond James Life Sciences and MedTech Konferenz im Juni teil Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (USA), 4. Juni, 2019 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass das Management am Dienstag, den 18. Juni 2019, um 13:50 Uhr (EDT) / 19:50 Uhr (CET) auf der Raymond James Life Sciences and MedTech Konferenz in New York präsentieren wird. Investoren sind zur Teilnahme per Webcast eingeladen. Der Webcast ist unter folgendem Link http://wsw.com/webcast/rj115/epgny/ sowie im Bereich Investor Relations auf der Website unter www.epigenomics.com abrufbar. Über Epigenomics Epigenomics is a molecular diagnostics company focused on blood-based detection of cancers using its proprietary DNA methylation biomarker technology. The company develops and commercializes diagnostic products across multiple cancer indications with high medical need. Epigenomics' lead product, Epi proColon, is a blood-based screening test for the detection of colorectal cancer. Epi proColon has received approval from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and is currently marketed in the United States, Europe, and China and selected other countries. Epi proLung(R) and HCCBloodTest, blood-based tests for lung and liver cancer detection, has received CE mark in Europe. For more information, visit www.epigenomics.com. Kontakt Unternehmen Epigenomics AG Geneststrasse 5, 10829 Berlin Tel +49 (0) 30 24345 0 Fax +49 (0) 30 24345 555 E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations Frederic Hilke IR.on AG Phone +49 221 9140 970 ir@epigenomics.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren. 04.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 24345-0 Fax: +49 30 24345-555 E-Mail: ir@epigenomics.com Internet: www.epigenomics.com ISIN: DE000A11QW50 WKN: A11QW5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 818799 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818799 04.06.2019 ISIN DE000A11QW50 AXC0041 2019-06-04/08:00