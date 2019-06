Das Analysehaus RBC hat Continental mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 139 Euro in die Bewertung aufgenommen. Unter den europäischen Autozulieferern verfügten die Hannoveraner über die stärksten Produkte und die größte Diversifizierung, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er rechne aber insgesamt mit einer geringeren weltweiten Autoproduktion in diesem Jahr als die Konsensschätzungen am Markt./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

