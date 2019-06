Das Analysehaus RBC hat PSA mit "Underperform" und einem Kursziel von 19 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zwar seien die Fortschritte bei der Tochter Opel lobenswert, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Autokonzern PSA sei aber mehr als die anderen Hersteller auf die europäischen Absatzmärkte angewiesen./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-06-03/22:13

ISIN: FR0000121501