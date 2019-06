Das Analysehaus RBC hat Valeo mit "Underperform" und einem Kursziel von 20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Konsensschätzungen für die Produktionszahlen im Automobilsektor dürften sinken, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. In diesem Umfeld seien vor allem die Zulieferer anfällig für Gewinnwarnungen./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / 11:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-06-03/22:14

ISIN: FR0013176526