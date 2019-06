Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX etwas tiefer erwartetDer DAX dürfte den Handel am Dienstag etwas leichter beginnen. Rund eine Stunde vor Börsenstart steht er 0,4 Prozent im Minus bei 11.747,10 Punkten.2. Börsen in Asien mit AbgabenIn Japan verliert der Nikkei aktuell (7.55 Uhr MEZ) minimale 0,0 Prozent auf 20.395,30 Einheiten. In China gibt der Shanghai Composite derweil ...

