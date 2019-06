In der abgelaufenen Besprechung vom 20. Mai 2019 "EUR/GBP: Doppelboden gibt Auftrieb" wurde auf einen Doppelboden im Bereich von 0,8500 GBP aus Anfang dieses Jahres hingewiesen. Die erfolgreiche Aktivierung gelang aber erst mit einem Kurssprung über das Niveau von 0,8681 GBP und erlaubte einen weiteren Anstieg an den ersten Meilenstein bei 0,8839 GBP. Auch diese Hürde wurde in dieser Woche überwunden und erlaubt es weiter auf eine Fortsetzung der Long-Strategie zu setzen. Bestehende Positionen sollten jetzt aber mit einer Stoppanpassung enger abgesichert werden.

Die nun seit etwas mehr als vier Wochen anhaltende Aufwärtsbewegung beim Währungspaar EUR/GBP dürfte sich weiter zum übergeordneten Abwärtstrend im Bereich von 0,8970 GBP weiter fortsetzen. Zwischendurch müssen Investoren jedoch mit einem kurzfristigen ...

