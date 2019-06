Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die geplante Übernahme des US-Unternehmens Cypress Semiconductor werfe bei Investoren derzeit zwar Fragen auf, doch sichere sich der deutsche Chiphersteller so längerfristig seine Marktposition, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn der Schritt spiegelt aus seiner Sicht die aktuelle Transformation des Marktes hin zu Plattform-Lösungen wider. Auch habe Infineon darüber hinaus noch immer große Marktchancen./tav/mis

