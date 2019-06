Coreo AG: Entwicklung des Hydra-Portfolios schreitet planmäßig voran DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Sonstiges Coreo AG: Entwicklung des Hydra-Portfolios schreitet planmäßig voran 04.06.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Coreo AG: Entwicklung des Hydra-Portfolios schreitet planmäßig voran * 20-Jahres-Mietvertrag mit B&B Hotels für Objekt in Kiel unterzeichnet * Vermietung der Gewerbefläche in Frankfurt a. M. * Verkauf Werdohl abgeschlossen * Verlängerung Mietvertrag in Bruchsal Frankfurt am Main - 4. Juni 2019 - Die Coreo AG kommt mit der Entwicklung ihres im September 2018 übernommenen Hydra-Portfolios planmäßig voran. Für die Kieler Immobilie wurde mit der B&B Hotels GmbH ein 20-Jahres-Mietvertrag mit zwei Verlängerungsoptionen über jeweils 5 Jahre abgeschlossen. Die Planungsarbeiten sind bereits so weit fortgeschritten, dass die Einreichung des Bauantrags kurzfristig erfolgen wird. An dem in der Frankfurter Berger Straße gelegenen Objekt sind die Umbauarbeiten in vollem Gange. Für die im Erdgeschoss der beliebten Einkaufsstraße gelegene Gewerbefläche wurde bereits Ende Januar 2019 ein Mietvertrag geschlossen. Der Umbau ist erfolgt und der Mieter KUBI Coiffeur & Kosmetik hat vor kurzem sein Geschäft eröffnet. Die Vermarktung der in den Obergeschossen entstehenden Wohnungen beginnt voraussichtlich im Spätsommer 2019. Gleichzeitig wurde mit der Immobilie in Werdohl nun das vierte von insgesamt sechs Objekten und damit rund 90 % des zum Verkauf stehenden Teils des Hydra-Portfolios veräußert. Bereits im März 2019 übte die Metro für die Immobilie in Bruchsal ihre Option zur Verlängerung des Mietvertrags aus. Der WALT erhöhte sich in der Folge um 5 Jahre auf nunmehr 6 Jahre. "Nach den wiederholten Verkaufserfolgen bestätigen jetzt auch die ersten Vermietungen, dass wir mit unserer Einschätzung zum Potenzial des Hydra-Portfolios richtig lagen", zeigt sich Vorstand Marin Marinov zuversichtlich. "Für den Rest des Jahres erwarten wir weitere Mietvertragsabschlüsse." Über die Coreo AG Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios. Kontakt: Coreo AG Felix Krekel, CIIA Investor Relations Grüneburgweg 18 D-60322 Frankfurt a. M. ir@coreo.de T: +49 69 219396-0 04.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 2193 96-0 Fax: +49 69 2193 96-150 E-Mail: ir@coreo.de Internet: www.coreo.de ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 818355 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818355 04.06.2019 ISIN DE000A0B9VV6 AXC0056 2019-06-04/09:01