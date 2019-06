Rückblick: Der Index war seit einigen Tagen klar in Bärenhand, denn erst ein Tagesschlusskurs über der 2.850 Punkte-Marke hätte an dieser Situation etwas geändert. Doch der marktbreite S&P 500 Index konnte diese Hürde in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...